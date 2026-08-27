¿Bogotá será militarizada? Concejo deberá debatir la iniciativa tras la desbordada inseguridad

La inseguridad elevada en Bogotá ha llevado a muchos ciudadanos a hacer cada vez más sonora la idea de militarizar la capital colombiana.

Tanto así que la idea llegará al Concejo de Bogotá. Esto luego de que el concejal Julián Uscátegui recogiera firmas para realizar un cabildo abierto en la corporación, con el fin de debatir la militarización como una herramienta efectiva para combatir la inseguridad en la ciudad.

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La iniciativa superó por creces el umbral requerido, lo cual significa que existe un amplio interés por la discusión de la medida.

Ante el déficit de policías, Julián Uscátegui propone tener apoyo militar para reforzar la seguridad en las zonas más críticas de Bogotá. Foto: Foto Especial para El País

SEMANA habló con el concejal Uscátegui sobre esta iniciativa y sus alcances en la ciudad. El cabildante aseguró que la medida no busca que los militares hagan otra cosa diferente a apoyar la labor de la Policía, aumentando su capacidad en hombres, teniendo más presencia territorial en la ciudad y sumando capacidad, vehículos y tecnología.

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Recordó que esta medida está respaldada por el artículo 170 del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, el cual permite que el Ejército preste un apoyo a la autoridad civil y a la Policía Nacional en distintas circunstancias, como cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan o ante riesgo o peligro inminente; también para afrontar emergencias o calamidad pública.

La iniciativa plantea que militares apoyen a la Policía con mayor presencia territorial, vehículos y tecnología en sectores de alta complejidad criminal. Foto: Getty Images

Respecto a en qué zonas y frente a qué delitos se requeriría la asistencia militar, el concejal detalló que solo se utilizaría en zonas de mayor complejidad geográfica y donde existe mayor operación de estructuras criminales complejas.

“La sola presencia de militares en estas zonas puede influir positivamente en la disuasión de la criminalidad”, precisó.

En cuanto a la capacidad actual de la Policía, el concejal aseguró que se queda corta para las necesidades de la capital.

“En 2025, Bogotá requería 27.005 policías y solo contaba con 16.825, con un déficit de 10.180 efectivos, lo que demuestra la falta de capacidades operacionales. Además, a mayo de 2026, solo el 74 % de los automotores entregados a la Policía estaba operativo, mientras el 26 % se encontraba fuera de servicio. Eso quiere decir que uno de cada cuatro vehículos se encuentra fuera de servicio”, precisó.