Iván Cepeda anunció que donará los $18 millones de la prima especial de servicios: dará la plata al Chocó tras el terremoto

El senador Iván Cepeda utilizó su cuenta de X para anunciar que donará por completo el dinero que le llega por la prima especial de servicios por ser congresista. Según dijo, la plata la destinará para ayudar a quienes han resultado afectados por cuenta del potente terremoto del pasado 10 de agosto.

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El excandidato presidencial explicó que este miércoles hicieron el pago de salario a los congresistas y allí se les incluyó los 18 millones de pesos que les corresponde por esta prima, que ha generado todo un debate en el país.

“A pesar de que mediante decreto, el expresidente Petro eliminó ese ingreso, a través de una medida cautelar, el Consejo de Estado, la revivió mientras toma una decisión de fondo”, dijo.

En ese sentido, Cepeda reiteró que siempre ha mantenido una sola posición sobre esa plata que le llega a los congresistas: la prima tiene que quitarse.

“Esa prima debe ser eliminada, y los dineros que actualmente se invierten en ella deben ir a las personas y comunidades damnificadas por los desastres naturales que actualmente sufre el país”, manifestó.

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Teniendo en cuenta esto, el integrante del Pacto Histórico confirmó que entregará el total del dinero a los damnificados del Chocó, uno de los departamentos más afectados por cuenta del movimiento telúrico.

De esta manera, el senador cumple con el llamado que hizo en la réplica a la alocución presidencial junto con el expresidente Gustavo Petro. Allí, entre otras cosas, le pidieron al Consejo de Estado dejar vigente la derogatoria de la prima especial de servicios que tienen los congresistas.

Iván Cepeda en Barranquilla. Foto: Guillo González

Esta misma decisión ya la había tomado el representan Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien también anunció que donaría este dinero y hasta le había pedido a Cepeda que hiciera lo mismo.