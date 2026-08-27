Presidente De La Espriella confirmó la captura en Colombia de alias Nairobi: máximo cabecilla del Tren de Aragua en Perú

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló un nuevo golpe en contra de estructuras criminales. En esta ocasión, confirmó la captura de un cabecilla del Tren de Aragua buscado en Perú.

De acuerdo con la información que entregó el jefe de Estado, se trata de Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, quien de acuerdo con las versiones de las autoridades sería uno de los cabecillas del Tren de Aragua en Perú.

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La captura, según el mandatario colombiano, se realizó en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

“Golpe al Tren de Aragua. Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias Niño Guerrero”, expresó De La Espriella en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Alias Nairobi estaría encargado de articular extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Además, era requerido por autoridades estadounidenses por estos delitos”.

“El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”, reafirmó el jefe de Estado en sus redes sociales.

Cabe reseñar, que esa acción de la Fuerza Pública se suma a la que reportó este jueves 27 de agosto el presidente: “En un bombardeo de precisión y posterior operación de nuestros comandos, el balance preliminar registra 8 terroristas dados de baja hasta ahora, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia”.

Bombardeo que se ejecutó en Guaviare, en contra de la estructura criminal conocida como las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

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“La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”, puntualizó De La Espriella.