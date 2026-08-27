Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, fue trasladada el viernes 7 de agosto desde la Estación de Carabineros de Bogotá hasta un centro penitenciario ubicado en Ibagué, según confirmó SEMANA.

Abogada de Epa Colombia destapó verdad sobre la influencer en la cárcel y alertó por dura situación: “Requiere de acompañamiento”

El cambio en su lugar de reclusión se produjo tras la salida del gobierno de Gustavo Petro. Durante su administración, el entonces presidente había pedido al ministro de Justicia de ese momento, Eduardo Montealegre, revisar la situación jurídica de la creadora de contenido y estudiar eventuales alternativas frente a su permanencia en prisión.

Según la información que se ha conocido, el traslado también estaría relacionado con varios hechos ocurridos durante el tiempo que Epa Colombia permaneció recluida en la Estación de Carabineros, donde estaba desde finales de 2025. Luego de hacerse pública la decisión, surgieron versiones que intentaron vincularla con Abelardo De La Espriella, actual presidente de Colombia, pese a que esto fue negado directamente por la abogada de la famosa.

Después de revelarse que la decisión estuvo ligada al Inpec y a un decreto firmado por las autoridades, la novia de Daneidy Barrera Rojas, Karol Samantha, apareció tras una ola de noticias.

La mujer, al interior de un auto, entregó un sentido mensaje por el caso de su pareja. La novia de Epa Colombia fue enfática en que no hay empatía en redes sociales, por lo que quiere que las personas se pongan en su lugar por ese golpe que recibieron.

“Amiga, hoy quiero transmitirte un mensaje desde el amor y la empatía para todas esas personas que están atravesando una dura prueba que jamás pensaron vivir. Hoy podemos ser nosotros, mañana no sabemos a quién le toque”, dijo en el post.

Karol Samantha mencionó que mantiene la esperanza y lucha por ver a su novia fuera de la cárcel.

“No permitamos que ningún momento difícil nos robe la esperanza. Pidámosle a Dios mucha fuerza para nunca rendirnos, paz para seguir confiando en sus promesas y valentía para recordar que ninguna tormenta dura para siempre”, dijo.

“Recuerda: mientras que la detenida no sea tu detenida, jamás entenderás el dolor, el sufrimiento, la angustia y la ansiedad de tenerla ahí dentro”, concluyó.