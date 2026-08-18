Abogada de Epa Colombia reveló si Abelardo De La Espriella estuvo detrás del traslado de cárcel de la influencer: “Razones debe tener”

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada el pasado viernes 7 de agosto desde la Estación de Carabineros de Bogotá hacia un establecimiento penitenciario ubicado en Ibagué, según información confirmada por SEMANA.

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El cambio en su lugar de reclusión se produjo luego de la finalización del gobierno de Gustavo Petro. Durante su mandato, el entonces presidente había solicitado al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, estudiar la situación judicial de la creadora de contenido y evaluar posibles alternativas frente a su permanencia en prisión.

Según la información que se conoció, la decisión de trasladarla también estaría relacionada con varios episodios ocurridos mientras Barrera Rojas permanecía recluida en la Estación de Carabineros, lugar al que llegó a finales de 2025.

En medio de la coyuntura, varias versiones salieron a la luz, indicando que la decisión del traslado se debía a un tema relacionado con Abelardo De La Espriella, actual presidente de Colombia. Pese a que esto no se confirmó, muchos especularon que era algo cierto.

Ante este panorama, Wendy Herrera, abogada de Epa Colombia, dio una entrevista a La Red, donde fue consultada al respecto. La representante no dudó en aclarar el tema, revelando la verdad del caso.

Herrera dijo que la decisión no estaba relacionada con el mandatario, desmintiendo dichas especulaciones que lo ponían como el responsable de esta. Aseguró que toda la situación se desarrolló de la mano del Inpec.

“Me atrevo a decir por conocimiento y de manera responsable que el presidente no autorizó ese traslado. Ese traslado lo autorizó el Inpec. Sus razones debe tener, pero Daneidy Barrera no representa un peligro para Colombia ni mucho menos para la víctima”, expresó.

Actualmente, la influenciadora cumple una condena por instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público. El proceso judicial está relacionado con los hechos registrados durante las manifestaciones de 2019, cuando protagonizó actos de vandalismo en una estación de TransMilenio en Bogotá.