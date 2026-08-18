Agmeth Escaf se sinceró sobre Iván Cepeda y dijo por qué perdieron la Presidencia con Abelardo De La Espriella: “Nos equivocamos en eso”

Agmeth Escaf, reconocido representante del Pacto Histórico, fue foco de reacciones en redes sociales, tras una entrevista que concedió a Eva Rey, para el formato Me vale. El político no se contuvo y tocó distintos temas en la charla, dejando sin palabras a más de uno.

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De acuerdo con lo que quedó registrado, el también actor conversó con la periodista española sobre asuntos personales y profesionales, siendo interrogado acerca de lo que ocurrió en la coyuntura electoral de este 2026.

Eva Rey no dudó en indagar acerca de lo que pasó con Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien perdió por un porcentaje muy bajo contra Abelardo De La Espriella. La presentadora quiso saber qué opinaba Escaf, preguntando si consideraba que perdieron por “menospreciar” al actual presidente.

“Es verdad que no hicimos una buena campaña, no tuvimos unas candidaturas más sólidas... más abrazadoras. Eso sí es cierto, no hicimos una campaña para enfrentar a un fenómeno como el de Abelardo”, comentó.

Al mencionar que Iván Cepeda tuvo falencias al no conectar con las personas, Agmeth Escaf profundizó y mencionó que se subestimó mucho el trabajo de De La Espriella.

“Sí, es cierto, porque la gente necesita ese fervor. Era más difícil perder esta vaina; nos faltó. Eso es cierto... ¿cómo no se dieron cuenta o fueron ciegos de ver que menospreciar a un candidato y pensar que no lo va a lograr porque no tiene los pergaminos... sobre todo cuando tú estás viendo a un personaje que viene con un show, que literalmente uno sabe cómo funciona esto en la sociedad? Acá no se hizo el show para darle paralelo. El fuego se combate con fuego, no con pistolitas de agua”, aseguró.

Al final, el representante apuntó que el excandidato de izquierda cometió errores y menospreció a su contrincante, llevando al resultado que ahora está sobre la mesa.

“Sí, nos equivocamos en eso”, concluyó.