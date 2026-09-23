Ángela Benedetti respondió a Agmeth Escaf por mensaje defendiendo a Verónica Alcocer y se sacó espinita: “He visto gente tonta”

Agmeth Escaf reaccionó públicamente luego de que salieran a la luz las conversaciones entre Eva Ferrer y Gustavo Petro, en las que su nombre aparece mencionado en medio de señalamientos relacionados con el entorno de la entonces pareja presidencial. El integrante del Pacto Histórico utilizó sus redes sociales para referirse a la situación y responder a las versiones que comenzaron a circular.

Agmeth Escaf contó verdad sobre su relación con Verónica Alcocer y habló de situación con Petro: “Prácticamente desapareció”

A través de un extenso hilo publicado en X, el expresentador de televisión abordó los diferentes cuestionamientos que surgieron alrededor de su relación con Verónica Alcocer y de la influencia que, según los chats revelados, habría tenido la entonces primera dama durante el gobierno de Petro.

Escaf también aprovechó la publicación para entregar su versión sobre la cercanía que mantuvo con Alcocer. Según explicó, desde su llegada al Congreso comenzaron a surgir comentarios y especulaciones sobre la naturaleza de ese vínculo, por lo que decidió aclarar públicamente algunos de los episodios que han vuelto a quedar en el centro de la discusión tras la divulgación de las conversaciones.

Allí se refirió a Ángela Benedetti, mencionando los señalamientos que hizo ella sobre lo que había ocurrido en el gobierno Petro. En sus declaraciones comentó acerca de la queja de ella de no recibir algún cargo en aquel entorno político, luego de todo el trabajo que hizo en campaña.

La hermana de Armando Benedetti no se quedó callada y aprovechó para hablar de esta polémica, publicando un video en la cuenta de Desigual, donde se pronunciaba con respecto a la defensa del congresista.

Ángela puntualizó que Agmeth Escaf no debía negar su amistad con la exesposa de Gustavo Petro, ya que se tenía conocimiento de este vínculo. Allí reiteró que no tenía idea de cosas que él mencionó de las campañas, por lo no tenía que involucrarla.

“Yo he visto gente tonta y gente que hizo parte del gobierno de Petro, y que quiere tapar el sol con los dedos. Entonces, mi querido amigo, Agmeth Escaf, deja de estar negando tu amistad con Verónica Alcocer”, comentó.

“En campaña estabas en Barranquilla, y yo estaba en Bogotá. Yo solamente sé cómo funcionaba la campaña en la capital. De todas esas tonterías que dices en tu respuesta, me involucras a mí. No tengo ni idea por qué”, aseveró en el clip.

No obstante, se defendió por haber esperado un cargo público en el gobierno, basándose en que hizo parte de la campaña y de toda la estrategia que hubo detrás.

“Trabajar en un proyecto político, y luego pretender ser parte de ese gobierno, es absolutamente legítimo. No es tan legítimo lo que tú has hecho, ni tan digno”, comentó.

En este punto fue cuando sacó a flote lo de Eva Ferrer y los chats, indicando que ese término de ‘Los Verónicos’ no había sido empleado por ella hasta que la española lo usó.

“Te quiero recordar que quien se refirió, o volvió a sacar, el tema de ‘Los Verónicos’ fue tu querida amiga, Eva Ferrer... así que pregúntale a ella. La que no tiene velas en este entierro soy yo. En cambio tú sí le sacaste bastante provecho”, indicó.

Por último, Benedetti cerró este pronunciamiento, realizando una mención especial a la lealtad que le tenía el famoso a Verónica Alcocer.

“Pero hay algo por lo que te quiero felicitar, y es esa lealtad tuya con Verónica. Es muy afortunada”, concluyó.