Angela Benedetti vio la sombra de los aviones Gripen en la posesión de De La Espriella

La presencia del canciller de Suecia en la posesión del presidente Abelardo De La Espriella llamó la atención de Ángela Benedetti, quien planteó que la asistencia del funcionario podría estar relacionada con los compromisos adquiridos por Colombia para la compra de aviones de combate Gripen.

“De los europeos solo vinieron el Rey de España, normal, pero me llamó mucho la atención la presencia del canciller sueco”, escribió Benedetti en su cuenta de X al comentar la ceremonia de posesión presidencial.

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Según su interpretación, Suecia habría buscado enviar una señal al nuevo Gobierno sobre el acuerdo para la adquisición de las aeronaves. “En mi opinión, Suecia vino a recordarnos el peso que tiene en la Unión Europea y a que se cumpla lo pactado. Me refiero a la compra de aviones Gripen”, agregó.

La abogada anticipó que el asunto podría convertirse en uno de los temas sensibles de la política exterior de la nueva administración. A su juicio, las decisiones que adopte De La Espriella frente al acuerdo podrían generar tensiones internacionales. “Amanecerá y veremos”, concluyó en su publicación.

El Gobierno de Gustavo Petro compró 17 aviones de combate Saab Gripen a la compañía sueca Saab, mediante un contrato firmado en noviembre de 2025. La operación quedó valorada oficialmente en 3.100 millones de euros, equivalentes a cerca de 16,5 billones de pesos al momento de la firma.