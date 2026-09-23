La muerte de Presley Gerber, hijo de la reconocida modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, continúa generando conmoción en Estados Unidos. El joven, de 27 años, falleció el domingo 20 de septiembre mientras permanecía ingresado en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, donde recibía tratamiento por problemas relacionados con las adicciones y la salud mental.

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En medio de la incertidumbre sobre lo ocurrido, algunos medios estadounidenses comenzaron a divulgar las primeras versiones acerca de su deceso. TMZ señaló que una de las hipótesis que está siendo considerada apunta a una posible sobredosis que habría desencadenado un paro cardíaco. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Gerber había hablado públicamente durante los últimos años sobre las dificultades que enfrentaba. A través de su proyecto ‘Mental Health Mondays’, compartió experiencias relacionadas con sus tratamientos, avances y recaídas, con la intención de visibilizar las dificultades asociadas con la salud mental y las adicciones.

De acuerdo con People, los servicios de emergencia recibieron alrededor de las 9:35 de la mañana una alerta por un posible paro cardíaco en la dirección donde funcionaba la clínica, ubicada en Berkeley Street, en Santa Mónica, California. También han circulado versiones que relacionan la emergencia con una posible sobredosis.

La oficina del forense de Los Ángeles, sin embargo, aún no ha establecido públicamente la causa de la muerte. La autopsia estaba prevista para este lunes y sus resultados serán determinantes para esclarecer qué ocurrió con el joven modelo.

Mientras avanza la investigación, Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber, hermana de Presley, han mantenido silencio. Un representante de la familia pidió respeto por la intimidad de sus integrantes durante este momento de duelo.

*Con información de Europa Press.