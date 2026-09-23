¿La empatía tiene alguna relación con la seguridad vial? Este llamado busca cambiar la convivencia en las calles del país

La seguridad vial se mantiene como uno de los desafíos más importantes que se viven en el país. De acuerdo con cifras compartidas por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, durante el primer semestre del año 2026 se llegaron a registrar un total de 4079 muertos por siniestros viales en Colombia.

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Son ante esta clase de situaciones que varias entidades han buscado por distintos métodos realizar programas y actividades que se encarguen de promover una mejor cultura vial por parte de sus actores, buscando reducir los casos de accidentes con fatalidad.

Uno de los casos más recientes ha sido la colaboración entre las organizaciones Autogermana, Autocolombiana, Motoamericana y Automotor, las cuales han presentado el movimiento “Seamos en la vía como en la vida”, una iniciativa cuyo objetivo es impulsar un cambio en la manera en que las personas se relacionan cuando se movilizan.

La seguridad vial es presentada como una responsabilidad compartida entre los diferentes actores que utilizan las vías. Foto: Getty Images

Este movimiento forma parte de un contraste que se vive en el día a día, ya que durante las labores cotidianas que realizan los ciudadanos, las personas tienden a tener hábitos responsables, tales como respetar los turnos, evitar cualquier confrontación y reconocer al otro como igual.

Sin embargo, ya cuando estas mismas personas se encuentran manejando algún vehículo, su comportamiento se vuelve distinto, porque situaciones como el estrés, la prisa para llegar a su destino y la tensión del entorno derivan en actitudes que no son aceptables.

Es por ello que el movimiento que iniciaron las organizaciones busca cerrar esta brecha, en donde se invita a los ciudadanos a trasladar esos principios cotidianos a cuando se encuentran bajo el volante, comprendiendo que las vías del país no son espacios aislados, sino escenarios en los que interactúan varios actores viales con diferentes ritmos, condiciones y destinos.

Las organizaciones participantes buscan promover una cultura vial basada en el respeto entre conductores, motociclistas, ciclistas y peatones. Foto: Getty Images

“Como compañías que hacemos parte del ecosistema de movilidad, creemos que la seguridad vial no se limita a la regulación o a la infraestructura. También está profundamente relacionada con la manera en que nos comportamos y nos reconocemos como personas. Este movimiento es una invitación a no perder esa empatía cuando salimos a la vía y a entender que del otro lado siempre hay alguien como nosotros”, señaló Andrés Fuse, presidente de Autogermana.

Por medio de la iniciativa “Seamos en la vía con en la vida”, se busca demostrar que la seguridad vial se concibe como una construcción colectiva que parte de las decisiones individuales de cada persona.