El mercado automotor ha tenido notables cambios durante los últimos años, especialmente ante la llegada de unidades eléctricas que han cambiado el paradigma de lo que se busca en un vehículo.

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Esto se ha notado bastante en varios países del mundo, sobre todo aquellos que residen en el continente latinoamericano y el Caribe, ya que, de acuerdo con el nuevo Monitor de la Movilidad Eléctrica de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), en estas regiones se superó por primera vez el millón de vehículos livianos electrificados.

Con corte hasta el primer semestre del 2026, se llegó a alcanzar 1.016.034 unidades entre vehículos eléctricos (BEV) e híbridos enchufables (PHEV), impulsado por la incorporación de 285.785 unidades solo en el primer semestre.

Estas cifras evidencian una aceleración exponencial frente a las 17.541 unidades contabilizadas en 2020.

Por otro lado, el transporte público eléctrico escaló con firmeza durante este periodo, en donde la flota regional alcanzó un total de 10.685 buses eléctricos, sumando 967 unidades adicionales en apenas tres trimestres (un incremento cercano al 10% en tres meses).

¿Cuáles fueron los países más destacados?

De acuerdo con los reportes de OLACDE, Brasil es el país que encabeza el volumen de ventas semestrales con 91.483 unidades y concentra el mayor parque regional (más de 580.000).

Por otro lado, los crecimientos interanuales que tuvieron mayor agresión se registraron en Argentina (+873%), Ecuador (+261%), Colombia (+236%), Brasil (+193%) y Uruguay (+151%).

La movilidad eléctrica ha ganado espacio en los mercados automotores de América Latina y el Caribe durante los últimos años. Foto: Getty Images

En cuanto al transporte público eléctrico. El liderazgo de este segmento estuvo concentrado en cuatro países, principalmente en Chile, que encabezó la tabla con 5.059 unidades, seguido por Brasil (2.317 unidades), Colombia (1.658 unidades) y México (1.095 unidades).

La infraestructura de recarga acompañó este dinamismo, en donde Brasil llegó a registrar 25.429 estaciones públicas y México duplicó con creces su red en un trimestre, pasando de 2.046 a 4.802 puntos de carga.

El rol de Colombia ante los vehículos eléctricos

Este año, Colombia se ha adentrado más en la llegada de unidades eléctricas, en donde cientos de usuarios han optado por escoger estos carros ante los tradicionales, gracias a las numerosas ventajas que ofrecen.

Colombia se ubicó entre los países de la región con mayores crecimientos interanuales en vehículos eléctricos. Foto: Getty Images

El cambio ha sido tan notable que, en el transcurso del 2026, el modelo más vendido en el país pertenece a un vehículo eléctrico, llegando a registrar más de 12.000 unidades hasta la fecha.

Los reportes de la ANDI y Fenalco indican que entre los meses de enero y agosto, se han matriculado 33.889 vehículos eléctricos nuevos, representando un crecimiento del 222,5% en comparación con el mismo periodo del año 2025.