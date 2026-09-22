¿A quién beneficia realmente el cambio en las planillas de los taxis? Aclaran cómo impacta a los conductores y a los usuarios

Tras el anuncio del fin de la planilla única de viaje ocasional (Puvo) para los taxistas que transitan entre municipios contiguos (vecinos) por parte del Gobierno nacional, fuentes aclararon a SEMANA cómo impacta esta medida a los taxistas y sus usuarios.

Dichas fuentes del Ministerio de Transporte y Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas y enlace del sector con el Gobierno nacional, detallaron a este medio esas minucias clave que permiten entender la medida tomada este martes.

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Se le puso fin a la planilla entre municipios

La primera gran aclaración es que la eliminación de la planilla se hizo, en definitiva, para el tránsito entre municipios. Sin embargo, esta es una medida aprobada desde la pasada administración: el artículo 4.° del Decreto 1001 de 2026 permitió la movilidad entre sectores aledaños.

La medida no autoriza a los taxis a movilizarse por todo el país sin la planilla única de viaje ocasional. El líder gremial Hugo Ospina detalló los escenarios específicos en los que rige la excepción y aclaró las condiciones en las que el documento sigue siendo obligatorio.

Hugo Ospina fue llamado por el Gobierno para contextualizar la medida. Foto: NICOLAS LINARES

“Por ejemplo, un taxista que vaya desde Bogotá hasta Cota no va a necesitar la planilla, pero un conductor que se va a movilizar desde la capital hasta Medellín, Cali, Barranquilla, sí la va a necesitar”, aclaró a SEMANA.

Dicho ejemplo fue contrastado con las fuentes del MinTransporte, quienes lo confirmaron. En términos prácticos, es posible afirmar que ahora se exigirá la Puvo para el taxista que va a cambiar de ciudad.

¿A quién beneficia realmente la medida?

Las fuentes coinciden en que esta determinación terminará impactando directamente el bolsillo de los usuarios de taxi, puesto que a ellos ya no se les va a cobrar el valor extra que tenía la planilla en un viaje intermunicipal.

“Finalmente, el que pagaba la planilla era el usuario final que se subía al taxi de un punto A hacia un punto B, siendo este un municipio aledaño”, explicó Ospina y lo corroboraron en el MinTransporte.

Las fuentes coinciden en que esta determinación terminará impactando directamente el bolsillo de los usuarios de taxi. Foto: Getty Images

La medida también beneficia a los taxistas y las fuentes indicaron que los viajes entre municipios bajarían su costo.

Por su parte, el líder de los taxistas aseguró que en esta ecuación los únicos que pierden son algunos empresarios de taxis que, según él, se aprovechaban y cobraban más a los conductores que debían sacar esta planilla.

La medida en las zonas afectadas por el terremoto

La medida tiene una especificación particular para los taxistas de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. En estas áreas seguirá siendo necesaria la Puvo para el tránsito entre municipios y ciudades.

Sin embargo, con la expedición de la Resolución 20263040038685, el Gobierno nacional logró que este trámite fuera gratuito para los taxistas de estas ciudades.

El comunicado oficial del MinTransporte explica que esta determinación le permitirá al Estado “mantener un mecanismo de seguimiento y control sobre la movilidad, mientras se atiende la situación de desastre”.

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