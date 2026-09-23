“Fuerza, mi querido Yamid”: el sentido mensaje de Jorge Barón a Yamid Amat por su estado de salud

El periodismo y los medios de comunicación en Colombia siguen con atención las novedades sobre el estado de salud del veterano comunicador Yamid Amat, quien fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un centro asistencial.

En medio de las manifestaciones de afecto y preocupación por parte del gremio, el emblemático presentador y empresario de televisión Jorge Barón dedicó un emotivo pronunciamiento público a quien ha sido una de las figuras más influyentes del periodismo nacional.

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A través de sus canales oficiales en redes sociales, Barón compartió una pieza de video acompañada de una dedicatoria escrita, en la que expresó su respaldo a Amat, a su entorno cercano y al cuerpo médico que atiende su condición de salud.

En un video divulgado a través de su cuenta de Instagram, Jorge Barón se dirigió directamente al experimentado director de noticias para transmitirle serenidad y apoyo en este momento de quebranto de salud.

“A Yamid Amat y a su familia, nuestro saludo respetuoso y solidario. Confiamos en la labor incansable de su equipo médico y en el cuidado constante de quienes lo acompañan. Que la calma le sostenga, que no falte la palabra oportuna ni la mano cercana, y que cada jornada traiga un aliento de mejoría. Con afecto y esperanza, le deseamos serenidad, unión y confianza en cada paso. ¡Fuerza, mi querido Yamid!”, expresó el presentador en su mensaje en video.

De igual manera, el creador de El show de las estrellas reiteró estas palabras en la descripción de la publicación, enfatizando la importancia de mantener la tranquilidad y la confianza en la atención profesional que recibe el periodista.

La publicación generó múltiples interacciones de espectadores, figuras del entretenimiento y seguidores de ambos comunicadores, quienes se sumaron a las expresiones de solidaridad y buenos deseos por la pronta recuperación del director periodístico.

El gesto de Jorge Barón pone de relieve la trayectoria compartida por dos referentes del entretenimiento y la información, que han acompañado a varias generaciones de colombianos en la radio y la televisión.

Por un lado, Yamid Amat es reconocido como un pionero en la modernización de los formatos informativos en el país. A lo largo de su carrera ha liderado espacios icónicos como 6 AM Hoy por Hoy en Caracol Radio, la dirección de CM& y la creación de programas de entrevista y análisis político que transformaron la manera de hacer periodismo radial y televisivo en Colombia.

Por su parte, Jorge Barón cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas al frente de programas masivos, siendo El show de las estrellas un hito de la televisión pública y privada, enfocado en llevar entretenimiento musical a los distintos municipios del país.

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Hasta el momento se conoce que Yamid Amat permanece bajo supervisión médica especializada. El entorno del periodista ha mantenido reserva sobre detalles específicos de su cuadro diagnóstico, solicitando respeto por la privacidad de la familia durante este proceso.

El gremio de los medios de comunicación en Colombia permanece expectante ante el desarrollo de la salud del periodista, extendiendo mensajes de aliento y reconocimiento a su extensa labor informativa.