“Tenemos todo listo menos la platica”: banda colombiana que llevara la carranga a Japón busca recaudar fondos para poder viajar

La música campesina colombiana se alista para dar un paso poco habitual en su trayectoria de difusión cultural. La agrupación bogotana de carranga Los Carrangomelos fue seleccionada para participar en el Kansai Music Conference, uno de los encuentros de la industria musical independiente más destacados del circuito asiático.

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El evento reúne anualmente a programadores, agentes culturales, representantes de festivales y sellos discográficos de diversos países, constituyendo una plataforma de relacionamiento profesional para proyectos emergentes e independientes.

Con el fin de financiar los costos logísticos del viaje a territorio japonés, el grupo impulsó la iniciativa de financiación colectiva denominando su campaña “De la Ruana al Kimono”.

A través de esta estrategia, la agrupación busca recaudar los fondos necesarios entre ciudadanos, organizaciones e instituciones interesadas en respaldar la circulación internacional de los sonidos folclóricos del centro del país.

En el marco del certamen, Los Carrangomelos presentarán un repertorio y concepto conceptual denominado “Con el Kimono de Ruana”.

La propuesta artística plantea un punto de encuentro entre la estética folclórica del campo colombiano y elementos representativos de la cultura japonesa, con el objetivo de evaluar la recepción de la música campesina ante audiencias y programadores internacionales.

Según declaraciones publicadas por la agrupación, el vocalista de la banda, Nicolás Sadovnik, destacó la dimensión simbólica que representa esta invitación para el género:

“Será la primera vez que una ruana emprenda este viaje para demostrar que la música campesina colombiana también tiene un lugar en los grandes escenarios del mundo. Es una oportunidad para que la carranga, una expresión que nació en el campo colombiano, dialogue con el mundo y demuestre que nuestras raíces también pueden emocionar a otras culturas. Queremos que este sea un logro colectivo y que cada colombiano que nos apoye sienta que también lleva una parte de Colombia hasta Japón”.

El propósito central de la agrupación radica en posicionar la carranga como un género con capacidad de inserción en mercados culturales globales.

Para hacer viable la travesía, la banda habilitó una recaudación pública en la plataforma Vaki donde detallan los rubros requeridos para el desplazamiento de la delegación artística.

Como parte de la agenda de consecución de recursos en la capital, Los Carrangomelos programaron un concierto pro fondos el pasado viernes 11 de septiembre en el establecimiento Ace of Spades Music Club (Carrera 72 #51-25), en Bogotá.

La jornada contó con la participación especial de la agrupación Los Cotopla Boyz, sumándose a la oferta de música en vivo orientada a movilizar la solidaridad del público local.

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La meta a mediano plazo consiste en entablar contacto directo con programadores de festivales internacionales en Asia, promoviendo rutas de circulación no tradicionales para otros proyectos de la música raíz y la canción independiente colombiana.

Hasta el momento, la campaña “De la Ruana al Kimono” permanece activa en sus canales digitales oficiales para recibir aportes de la ciudadanía e instituciones del sector cultural que busquen apoyar la presencia de la carranga en escenarios asiáticos.