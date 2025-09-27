Heredero hizo importante alerta en sus redes sociales; tomará medidas legales

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Féizar Orejuela Aponte, mejor conocido en la industria de la música colombiana como Heredero, estuvo aclarando algunos temas con sus seguidores e hizo referencia a una situación que le ha generado comentarios en los últimos meses.

Según relató el cantante, muchos piensan que es el dueño de una cadena de restaurantes que opera bajo su mismo nombre artístico, por lo que en varias ocasiones, ha llegado a recibir mensajes en los que le preguntan por los servicios, e incluso, le han llegado a reclamar por la mala atención.

El artista es uno de los principales representantes de la carranga. | Foto: Heredero

“Quiero aclarar que no soy dueño de ningún restaurante, no tengo restaurantes. Ojalá en algún momento, pero ahora mismo, no los tengo”, dijo a sus 561 mil seguidores.

Explicó que el establecimiento gastronómico está ubicado en el departamento de Santander y cuenta con varios puntos físicos; sin embargo, ninguno es de su propiedad.

“Hay un restaurante en Bucaramanga que tiene un par de sedes, que se llama Heredero, pero no es mío, no me escriban para quejarse por alguna cosa porque no es mío, es una actividad distinta a la mía”.

Indicó que, aunque es consciente de que es un tipo de negocio diferente al que él maneja y, legalmente, podría llegar a usarse, los dueños del restaurante han diseñado una carta en la que las preparaciones llevan los nombres de sus canciones, aumentando así el nivel de confusión de los consumidores.

“Lo que no está bien es que han usado nombres de algunas de mis canciones para llamar a los platos, como ‘Hamburguesa La Coqueta’, otro plato: ‘Los encargos de mi mamá’, y así con más de mis canciones”.

Finalmente, dejó saber que con su equipo legal está tomando medidas para darle una pronta solución a la situación y evitar que se sigan generando malentendidos desafortunados relacionados con el nombre del restaurante.

“Ya estoy haciendo el requerimiento para no confundir al consumidor pensando que es mío”, informó.

¿Cuándo es el concierto de Heredero en el Movistar Arena de Bogotá?

El concierto del intérprete de ‘Coqueta’ se llevará a cabo el próximo viernes, 3 de octubre de 2025 y dará inicio a las 8 de la noche.

Estos son los precios de boletería para el concierto de Heredero: