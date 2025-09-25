Heredero, autor de ‘Coqueta’, rompió el silencio y respondió si tiene cáncer

Féizar Orejuela Aponte, más conocido como Heredero, es uno de los artistas de carranga con mayor reconocimiento en la actualidad, pues gracias a sus recientes lanzamientos musicales, se ha posicionado como número 1 en Youtube Music, Spotify, Deezer y Apple Music, algunas de las plataformas de streaming con mayor cantidad de usuarios.

Coqueta, Sabor a derrota y El Divorciado son una de las canciones que se robaron el corazón de millones de personas y, hasta día de hoy, continúan siendo parte de las fiestas y celebraciones de los colombianos.

Es uno de los artistas colombianos más importantes de la actualidad. | Foto: Tu boleta

En consecuencia, ha logrado acumular millones de seguidores en sus redes sociales, quienes le han tomado un gran cariño y se han interesado por conocer detalles relacionados con su vida personal.

Es por esto que, en las últimas horas, se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram, y resolvió una duda que tenía preocupado a su público, pues muchos estaban afirmando que fue diagnosticado con una fuerte enfermedad.

“Quiero aclarar algo que se ha comentado por ahí, con respeto a una intervención que tuve hace unos días. Tuve que parar un poquito mis actividades y lo que hacía porque me hicieron una biopsia de por acá (dijo señalando la punta de su nariz), descartando que hubiera una cuestión medio incómoda y todo salió muy bien, afortunadamente, muchas gracias”, manifestó.

Reveló que quiso salir a compartir la información, ya que en las últimas semanas ha recibido una gran cantidad de mensajes directos en los que le preguntan si está atravesando un cáncer.

“Les digo que no tengo ningún problema porque me ha escrito que si es verdad que tengo cáncer o que tengo no sé qué acá en la nariz, pero no. Tengo el puntito ahí que me acabo de curar, pero eso ya fue hace más de un mes que sucedió”.

Esto le dio un parte de tranquilidad a sus seguidores, pues muchos llegaron a pensar que estaría ausente de los escenarios durante mucho más tiempo, pues debido a la situación médica que atravesó, se vio en la obligación de cancelar algunos de sus shows y hacer cambios importantes en su agenda de compromisos.