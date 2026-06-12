En Guadalajara, México, la Selección Colombia sigue con su preparación de cara a lo que será su participación en la Copa del Mundo. El próximo 17 debuta en el grupo K, ante Uzbekistán y, aunque queden días para la fecha cumbre, todos deben ser aprovechados para afinar la idea de Néstor Lorenzo.

Hasta la fecha no existen reportes de algún jugador con complicaciones físicas. Jhon Córdoba presentó algo, pero el DT argentino dio a conocer un reporte en el que hablaba de un avance favorable para el delantero que milita en Rusia.

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Demás talentos del cuadro tricolor permanecen haciendo los trabajos diarios, sin novedad alguna y, más bien, dejando ver que unos están en un top 5 donde se destacan sobre otros.

De acuerdo a una información suministrada por ESPN en una conexión con el entrenamiento que se estaba realizando a esa misma hora, se pudieron conocer datos de Luis Díaz. Según lo comentado por el periodista Pacho Vélez, es el guajiro quien mejor se recupera tras el esfuerzo físico.

🇨🇴⚡ Luis Díaz, el jugador que más rápido se recupera tras el esfuerzo físico.#ESPNMundial#FIFAWorldCup



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Vélez mantenía conversación con Faustino Asprilla y Fabián Vargas. A ambos les iba consultando sobre quién creía que dejaba atrás con mayor facilidad el cansancio.

“El jugador que más se recupera después del esfuerzo es… Luis Díaz”, pusieron en el primer lugar a la estrella del Bayern Múnich y Colombia.

“Es como si no hubiera jugado”, comentaba el periodista sobre unas métricas que logró conocer.

Tino Asprilla con su experiencia resaltó que eso se debía a “la contextura física. Ese muchacho no tiene grasa”.

Después de Lucho está Daniel Muñoz. Del que juega en Crystal Palace de Premier League apuntaron en la transmisión: “A las pocas ya está fresco para competir”.

Siguiendo con el escalafón, luego vinieron los nombres de Gustavo Puerta y Jhon Arias. Del primero hay que decir que este viene sorprendiendo en todos los aspectos previos al Mundial y ya es pedido como titular en lugar de Richard Ríos.

Lo del jugador de Palmeiras lo calificaron como ‘sorpresivo’ porque cuenta con una convocatoria masiva, pero habla bien de su preparación para afrontar la competencia.

Díaz, el número 1 de Colombia

Hoy en día, Colombia no tiene otro que pueda llegar a competir con Luis Díaz. Si bien el talento de James Rodríguez sigue estando ahí, los goles de Lucho Suárez son un arma de los cafeteros; es el nacido en La Guajira quien marca la parada.

Luis Díaz hablando en una entrevista para la FIFA. Foto: FIFA via Getty Images

En él es que están puestas las ilusiones para que la nación haga una gran Copa del Mundo. Codearse fin de semana tras fin de semana con los mejores de élite, salir a escenarios como Champions League y causar estragos, es lo que lleva a pensar que con Lucho del lado colombiano se puede llegar a soñar.

De aquí al próximo miércoles, 17 de junio, está previsto que Néstor Lorenzo aproveche las sesiones de entrenamiento para afinar los detalles pendientes. Lograr los primeros tres puntos del grupo frente a Uzbekistán llenaría de confianza el grupo para los juegos venideros con RD Congo y la decisiva fecha ante Portugal (27 de junio).