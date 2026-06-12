Daniela Ospina hizo inesperada confesión sobre Ryan Castro y reaccionó a su show en el Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 reunió deporte, música y entretenimiento en un espectáculo seguido por millones de personas alrededor del mundo. Como ya es tradición en este tipo de eventos, la ceremonia de apertura estuvo acompañada por presentaciones musicales que buscaron darle inicio a uno de los torneos más importantes del fútbol.

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Colombia fue uno de los países que logró destacarse dentro del show, pues Shakira encabezó uno de los momentos más esperados del evento. Sin embargo, J Balvin y Ryan Castro también hicieron parte del cartel artístico y llevaron el género urbano ante una audiencia internacional.

La participación de los cantantes rápidamente comenzó a generar conversación en redes sociales y mientras miles de usuarios compartían videos y comentarios sobre el espectáculo, varias figuras del entretenimiento colombiano también reaccionaron desde sus casas y mostraron cómo estaban viviendo el comienzo del campeonato.

J Balvin y Ryan Castro en la inauguración del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Una de ellas fue Daniela Ospina, la empresaria y creadora de contenido siguió la ceremonia en tiempo real y decidió compartir con sus seguidores algunas impresiones sobre lo que estaba ocurriendo durante la transmisión.

Desde el inicio dejó ver su emoción por el arranque del torneo y por el protagonismo que tuvieron los artistas colombianos en la apertura.

“Ahora sí, un buen mesecito de fútbol, ya empezó esto. Vamos. De Colombia para el mundo”, comentó mientras veía el evento.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante la presentación de J Balvin y Ryan Castro.

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Los dos artistas ofrecieron un show con ritmos urbanos e interpretaron algunos de los temas más conocidos del repertorio de J Balvin, entre ellos Qué calor, Una a la vez, I Like It y Ritmo.

Fue entonces cuando Daniela Ospina hizo un comentario inesperado que rápidamente comenzó a circular entre quienes seguían sus historias.

Mientras observaba la presentación, se dirigió a su esposo, Gabriel Coronel, con una frase que tomó por sorpresa a muchos.

“Mi amor, creo que ahorita me gusta Ryan Castro”, dijo en medio de la emoción.

La presencia colombiana en la inauguración no terminó ahí. Más adelante apareció Shakira, quien volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados de la noche gracias a su presentación.

Durante ese momento, Daniela también dejó ver su entusiasmo y apoyo hacia la artista barranquillera.

“Esa es la mía, dale Shaki”, expresó mientras sonaba Dai Dai.