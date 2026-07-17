De Martin Garrix a Camilo: estos son los más de 20 conciertos que marcarán el segundo semestre de 2026 en Colombia

Mientras algunos fanáticos ya tienen asegurada su entrada para varios de los conciertos más esperados del año, la agenda musical del segundo semestre de 2026 comienza a tomar forma.
Breakfast Live presentó un calendario con más de 20 eventos que, entre julio y diciembre, llevará a diferentes ciudades del país artistas de la electrónica, el pop, el urbano, el rock, el hip hop y la música latina.
La programación confirma que Colombia sigue consolidándose como una de las plazas más atractivas para los espectáculos en vivo en la región.
Además de recibir figuras internacionales, el calendario también apuesta por artistas colombianos que atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras y por eventos que, incluso meses antes de realizarse, ya reportan localidades agotadas.
Una agenda que recorrerá el país
El recorrido comenzará en julio con propuestas enfocadas en la música electrónica y experiencias inmersivas, antes de dar paso a una temporada en la que el urbano, el pop y los grandes conciertos de estadio tomarán el protagonismo.
Durante agosto, Ryan Castro iniciará la antesala de uno de los espectáculos más esperados del año con presentaciones en Cali y Bucaramanga, mientras que septiembre reunirá en Bogotá a artistas como Álvaro Díaz, Arthur Hanlon, John Summit, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Jhon Alex Castaño y TINI.
Octubre combinará el regreso de agrupaciones históricas, artistas internacionales y figuras del género urbano con nombres como Plastilina Mosh, Bad Gyal, Kris R, Ryan Castro y el festival Ritvales.
Para noviembre, la programación incluirá desde el rap de Cypress Hill hasta los conciertos de Juanes, Eros Ramazzotti, Hayley Williams y Beéle, mientras que diciembre cerrará con dos de los eventos más esperados: las presentaciones de Martin Garrix y Camilo.
Varios conciertos ya colgaron el aviso de ‘sold out’
Uno de los aspectos que más llama la atención del calendario es que varios de los espectáculos ya agotaron sus entradas. Es el caso de los conciertos de TINI, Jhon Alex Castaño, Kris R y el show de Ryan Castro en el estadio El Campín, reflejando el buen momento que atraviesa la industria de los eventos en vivo en Colombia.
Según Breakfast Live, la programación del segundo semestre busca ofrecer experiencias para públicos de diferentes géneros musicales y seguir fortaleciendo la oferta de espectáculos en ciudades del país.
Agenda de conciertos del segundo semestre de 2026
Julio
- 19 de julio: 44 Label Group – Chamorro City Hall (Bogotá).
- 30 de julio: ACT I: Life is an act of faith – Parque de las Luces (Medellín).
- 31 de julio: Claptone & Friends – Sky Center (Medellín)
- Agosto
- 22 de agosto: Ryan Castro – Estadio Pascual Guerrero (Cali).
- 29 de agosto: Ryan Castro – Estadio José Américo Montanini (Bucaramanga).
Septiembre
- 3 y 4 de septiembre: Álvaro Díaz – Movistar Arena (Bogotá).
- 5 de septiembre: Arthur Hanlon – Gimnasio Moderno (Bogotá).
- 10 de septiembre: John Summit – Chamorro City Hall (Bogotá).
- 11 de septiembre: Justin Quiles y Lenny Tavárez – Movistar Arena (Bogotá).
- 12 de septiembre: Jhon Alex Castaño – Movistar Arena (Bogotá). Sold out.
- 18 de septiembre: TINI – Movistar Arena (Bogotá). Sold out.
Octubre
- 15 de octubre: Plastilina Mosh – Movistar Arena (Bogotá).
- 18 de octubre: Bad Gyal – Chamorro City Hall (Bogotá).
- 23 de octubre: Kris R – Movistar Arena (Bogotá). Sold out.
- 31 de octubre: Ryan Castro – Estadio Nemesio Camacho El Campín (Bogotá). Sold out.
- 31 de octubre y 1 de noviembre: Ritvales – Parque Norte (Medellín).
Noviembre
- 5 de noviembre: Cypress Hill – Movistar Arena (Bogotá).
- 14 de noviembre: Juanes – DaviArena (Medellín).
- 20 de noviembre: Kris R – DaviArena (Medellín).
- 21 de noviembre: Eros Ramazzotti – Movistar Arena (Bogotá).
- 23 de noviembre: Hayley Williams – Movistar Arena (Bogotá).
- 28 de noviembre: Beéle – DaviArena (Medellín).
Diciembre
- 4 de diciembre: Martin Garrix – Movistar Arena (Bogotá).
- 5 de diciembre: Martin Garrix – DaviArena (Medellín).
- 11 de diciembre: Camilo – Movistar Arena (Bogotá).
Colombia mantiene el ritmo de los grandes espectáculos
Con una oferta que reúne artistas internacionales, figuras nacionales, festivales de música electrónica, conciertos de estadio y varios eventos con boletería agotada, el segundo semestre de 2026 se perfila como uno de los más activos para la industria musicalen el país.