De la partería a las bebidas ancestrales: así es el viaje por la primera ‘Ruta Afroturística’ de Colombia

Cali se prepara para presentar la segunda cohorte de la ‘Ruta Afroturística’, una estrategia de la Alcaldía local que busca consolidar una oferta turística afrocentrada, fortalecer a sus actores y convertir la riqueza cultural de la ciudad en nuevas oportunidades de desarrollo económico. La iniciativa, que suma este año a 30 nuevos participantes para alcanzar más de 90 actores vinculados, será presentada en el marco de una destacada agenda académica internacional.

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A diferencia de los paquetes tradicionales de viajes, la 'Ruta Afroturística’ no está planteada como un recorrido rígido con itinerarios cerrados. De acuerdo con el reporte oficial de la estrategia, se trata de un portafolio de experiencias vivas diseñado para que los visitantes nacionales y extranjeros exploren la herencia de la región a su propio ritmo.

La selección de los nuevos integrantes se llevó a cabo tras una convocatoria pública liderada por la Secretaría de Turismo de Cali entre abril y mayo de 2026. Tras evaluar la relación de las propuestas con la cultura afrodescendiente y su potencial de sostenibilidad, se integraron nuevos portadores de tradición, agencias y microempresarios.

Cali lanza la segunda versión de su Ruta Afroturística Foto: Alcaldía de Cali

Con esto, la iniciativa ya cubre sectores diversos que abarcan desde la gastronomía típica, bebidas ancestrales, dulces tradicionales, música y danza, hasta campos de la estética afro, la partería, la oralidad y los recorridos guiados especializados.

El lanzamiento formal de esta segunda fase coincide con un evento de alto perfil internacional en la capital vallecaucana. La presentación oficial se realizará en el marco del IV Encuentro Continental en Estudios Afrolatinoamericanos de la Universidad de Harvard, programado del 22 al 24 de julio de 2026.

Este encuentro, que prevé reunir a cerca de 1.500 ponentes, situará a Cali en el centro del debate hemisférico sobre justicia racial, memoria histórica y políticas públicas de inclusión.

Al respecto, Mabel Lara, asesora de proyectos estratégicos de la Alcaldía de Cali, destacó el rol de la ciudad frente a esta temática:

“Cali, la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente de América Latina, tiene la primera ‘Ruta Afroturística’ de Colombia, y desde ahí, una ventaja competitiva que ninguna otra región tiene. Mientras el mundo conversa sobre la diáspora, Cali exporta una experiencia como producto y destino”.

Asimismo, Lara complementó que la meta es conectar al visitante directamente con las raíces locales: “Una ciudad se entiende caminándola, abrazándola, escuchándola, saboreándola, por eso Cali decidió mostrarle al mundo su raíz y el mundo está llegando a conocerla”.

El proyecto cuenta con el respaldo de Open Society Foundations. Esta alianza busca garantizar la sostenibilidad a largo plazo y dejar un legado institucional y comunitario a través de programas de formación técnica, documentación del patrimonio cultural inmaterial, producción de contenidos interactivos y promoción de las experiencias. El objetivo es que el impacto económico se traduzca en una mejora real de las capacidades empresariales de las comunidades.

Cali consolida su Ruta Afroturística Foto: Alcaldía de Cali

De manera paralela, las autoridades de Cali anunciaron que durante 2026 se llevará a cabo la Misión de Intercambio Cali-Brasil. El propósito de este viaje de formación es que empresarios locales conozcan de primera mano los modelos de afroturismo comunitario desarrollados en urbes brasileñas como Salvador de Bahía y Recife.

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De acuerdo con los voceros de la iniciativa, se busca sentar las bases para la creación de un corredor cultural y turístico internacional que conecte a destinos emblemáticos de la diáspora como Cali, Salvador de Bahía, Cartagena, Río de Janeiro, La Habana y Palenque.

Como antecedente, la Secretaría de Turismo destaca las cifras del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Durante su edición de 2025, el evento atrajo a más de 800.000 asistentes a la Ciudadela Petronio, generando un impacto económico superior a los USD 20 millones.

Con la segunda versión de la ‘Ruta Afroturística’, las autoridades caleñas esperan que esta dinámica comercial y de atracción de visitantes se distribuya de forma constante a lo largo de todo el año, consolidando al sector como un verdadero pilar de desarrollo social para la ciudad.