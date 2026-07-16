Colombia recibe importante nominación en una de las revistas de viajes más influyentes del mundo: así puede votar

Colombia recibió una importante nominación en los Wanderlust Reader Travel Awards 2026, la premiación de turismo con votación pública más grande del Reino Unido. El país fue incluido en la lista corta de la categoría del ‘País más deseable del mundo’.

La revista Wanderlust, la publicación de viajes con mayor circulación auditada en el Reino Unido, espera reunir a más de 250.000 votantes únicos en esta edición número 25 de los premios, que se entregarán el 4 de noviembre en Londres, en el marco de la feria World Travel Market (WTM).

No es la primera vez que el país figura en esta premiación. Colombia ya había sido nominada en la misma categoría en 2022, mientras que Cartagena obtuvo un reconocimiento como ‘Destino más deseable’ en 2021. En 2010, el país recibió el premio a ‘Mejor destino emergente’.

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La votación para esta edición está abierta hasta el 27 de octubre y puede realizarse a través del sitio oficial de los Wanderlust Reader Travel Awards: https://www.wanderlustmagazine.com/about-us/our-awards/2026-wanderlust-travel-awards/

“Que Colombia vuelva a estar entre los países más deseados por los lectores de una publicación con la trayectoria de Wanderlust confirma que el mundo está mirando al país con otros ojos: como un destino de naturaleza, cultura y experiencias auténticas. Cada nominación de este tipo es también una invitación a que más viajeros del Reino Unido y del mundo descubran lo que Colombia tiene para ofrecer”, afirmó Carmen Caballero, presidente de ProColombia.

Medellín es uno de los principales destinos de Colombia. Foto: AFP

Sobre la nominación

Wanderlust es la revista de viajes independiente más antigua del Reino Unido, con 33 años de trayectoria, la mayor circulación auditada (ABC) entre las publicaciones de turismo británicas, un boletín con más de 400.000 suscriptores y un sitio web que recibe millones de visitas al año. Los Wanderlust Reader Travel Awards son decididos exclusivamente por el voto de sus lectores: en la edición 2025 participaron más de 200.000 personas, que emitieron 4,9 millones de votos.

Un año de reconocimientos para el turismo colombiano

La nominación de Wanderlust se suma a una racha de reconocimientos que el país ha recibido este año en medios y rankings internacionales de turismo como los World Travel Awards 2026 (Suramérica). Colombia obtuvo 52 nominaciones: 28 a destinos y atractivos, y 24 a marcas, hoteles y servicios turísticos, entre ellas el Santuario de Las Lajas y el Parque Nacional Natural Tayrona como principal atracción turística de la región, y Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Cali en distintas categorías de ciudad. ProColombia, además, aspira por quinta vez consecutiva al título de mejor oficina de turismo de Suramérica, distinción que ya ha ganado en cuatro ocasiones. Las nominaciones siguen abiertas hasta el 27 de agosto de este año.

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Además, varios de los medios de turismo más influyentes del mundo también incluyeron destinos colombianos en sus proyecciones para este año, como Lonely Planet, que ubicó a Cartagena en su lista The 25 Best Destinations in 2026, y Travel + Leisure, que destacó al río Magdalena en la categoría Destinations for Moments on the Water de su listado The 50 Best Places to Travel in 2026.

Por su parte, Medellín fue el destino colombiano con mayor presencia en estos rankings: Condé Nast Traveller la incluyó en The Best Places to Go in 2026 por su transformación urbana y su escena gastronómica; National Geographic la seleccionó en The Best Places in the World to Travel to in 2026 por su oferta artística y cultural; y Culture Trip la incorporó en su listado The 100 Culture Trip’s Best of the Best for 2026.