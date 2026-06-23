Best Tourism Villages 2026: Estos son los pueblos que representarán a Colombia ante el mundo

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dio a conocer los ocho municipios que representarán a Colombia en la iniciativa Best Tourism Villages 2026, liderada por ONU Turismo.

“En esta edición participaron 27 municipios de 13 departamentos, con propuestas que reflejan la diversidad, riqueza y compromiso de los territorios rurales colombianos. Luego de una revisión de requisitos habilitantes, una evaluación técnica y una valoración cualitativa, fueron seleccionados ocho que avanzarán hacia la postulación oficial internacional, bajo el liderazgo del equipo técnico del Ministerio”, sostuvo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

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Municipios seleccionados

Consacá, Nariño. A la sombra imponente del Galeras, rodeado de cafetales que crecen entre nubes, y las manos de sus artesanas tejiendo paja toquilla, Consacá guarda la memoria viva de batallas que forjaron una nación. Un destino donde la historia, la biodiversidad andina y las tradiciones culturales se fusionan en una experiencia única. El Peñón, Santander. Con sus cavernas que guardan el tiempo, la flor que nació en su suelo como símbolo de paz y la sencillez profunda de su vida campesina, El Peñón ofrece una experiencia auténtica donde la naturaleza y la tranquilidad rural son los protagonistas. Jericó, Antioquia. Anidado entre las montañas de la cordillera Occidental, con sus balcones floridos, la fe que habita sus calles, el café que madura entre montañas y el carriel que lleva bordado su sentido de pertenencia, Jericó es un destino donde la espiritualidad, la cultura cafetera y el patrimonio arquitectónico se encuentran. Marulanda, Caldas. Con sus páramos eternos, la lana que teje memorias entre manos campesinas y los caminos que huelen a arriería y montaña, Marulanda es un territorio que guarda la esencia de la vida rural andina. Un destino donde la identidad campesina, la biodiversidad de alta montaña y la tradición ovina se conjugan en una propuesta turística auténtica y arraigada en su tierra. Norcasia, Caldas. Con las aguas que nacen en lo alto de la cordillera y bajan cargadas de selva y color, el cacao que sabe a manos que lo cuidan y la vida que aquí late cerca del agua, Norcasia emerge como un destino de naturaleza, aventura y turismo comunitario en el corazón de Caldas. Paicol, Huila. Conocido como “La Puerta del Viento”, Paicol cautiva con el viento que da nombre a su tierra, las cavernas que guardan el secreto del agua, el cacao que endulza su historia y la Semana Santa que cobra vida en sus calles. Un destino de patrimonio natural y cultural que promueve un turismo auténtico y sostenible. Sesquilé, Cundinamarca. A orillas de la mítica Laguna de Guatavita, con su misterio dorado y sus saberes ancestrales que aún respiran en el territorio, Sesquilé mantiene viva la leyenda de El Dorado. Entre páramos que guardan el agua de muchos, este municipio honra sus raíces y protege sus ecosistemas. Usiacurí, Atlántico. Donde el fique florece entre dedos sabios y los versos de Julio Flórez aún resuenan en sus paredes, Usiacurí desborda color e identidad. Un municipio que ha convertido la artesanía, la poesía y el arte urbano en el corazón de su propuesta turística.

Marulanda, Caldas. Foto: Gobernación de Caldas/API

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Algunos de los municipios seleccionados corresponden a destinos que participaron en ediciones anteriores y que, tras fortalecer sus procesos, han sido nuevamente postulados.

“Este proceso reafirma el compromiso del Gobierno de las Oportunidades del Presidente Gustavo Petro con el turismo rural como herramienta de desarrollo, protección del patrimonio y construcción de paz desde los territorios”, agregó la ministra Morales.

El proceso de selección se basó en los nueve criterios establecidos por ONU Turismo: 1. Recursos naturales y culturales, 2. Promoción cultural, 3. Sostenibilidad económica, 4. Sostenibilidad social, 5. Sostenibilidad ambiental, 6. Cadena de valor turística, 7. Gobernanza, 8. Infraestructura y 9. Salud y seguridad.

“Se valoró además la organización de la oferta turística local, la articulación con las comunidades y, de manera especial, la propuesta diferenciadora de cada municipio: su capacidad para proyectar estratégicamente sus atributos propios ante el mundo”, agregó el Ministerio.