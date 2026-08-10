Parque del Café y Panaca anuncian cierres temporales tras el terremoto de 7,4 que afectó el país; estos son los detalles

Los parques temáticos del Café y Panaca, que se encuentra ubicados en el departamento del Quindío, anunciaron este lunes, 10 de agosto, el cierre temporal de sus instalaciones tras el fuerte sismo de 7,4 que afectó al occidente del país.

A través de Facebook, el Parque del Café señaló que el cierre se adelantará este martes 11 de agosto con el objetivo de avanzar en la revisión de sus atracciones e instalaciones luego del movimiento telúrico que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, pero ha generado también afectaciones en los departamentos de Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío.

“Informamos que mañana martes, 11 de agosto, nuestro Parque del Café permanecerá cerrado al público debido a la continuidad de las labores de revisión de nuestras instalaciones y atracciones tras el sismo”, indicó en su cuenta de Facebook.

“Quienes realizaron la compra de sus pasaportes en línea, podrán solicitar el reembolso del 100 % del valor a través de nuestro sitio web, en el botón reembolsos”, agregó la cuenta oficial del parque.

Panaca es uno de los parques temáticos más importantes del país. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Por su parte, el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (Panaca) informó que el cierre se extenderá hasta el miércoles 12 de agosto.

“Debido al reciente terremoto, informamos el cierre temporal de nuestras instalaciones como medida preventiva, priorizando la seguridad de visitantes, colaboradores y animales. Nuestro equipo técnico realiza una revisión rigurosa del parque para garantizar condiciones óptimas de operación, con reapertura prevista para el jueves 13 de agosto de 2026, una vez finalizado el proceso”, indicó Panaca en un comunicado de prensa.

Y añadió: “Invitamos a nuestros visitantes y a la opinión pública a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales y redes sociales, donde comunicaremos oportunamente cualquier actualización”.

Fuerte terremoto

Un fuerte terremoto se registró en el país durante la mañana de este lunes, 10 de agosto, obligando a que muchísimos ciudadanos salieran a las calles.

De acuerdo con el primer reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la magnitud fue de 7.4 y el movimiento ocurrió específicamente a las 7:34 a. m. en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

Según el reporte, la profundidad fue de 96 kilómetros, mientras que la latitud de 5.04° y la longitud de -76.34°.

En cuanto a los municipios más cercanos, estos fueron: San José del Palmar (Chocó) a 20 km, Río Iró (Chocó) a 22 km y Nóvita (Chocó) a 32 km.