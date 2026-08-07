La escalera al cielo más larga de Colombia queda en Boyacá: así puede visitarla desde Bogotá

Boyacá sigue consolidándose como uno de los destinos favoritos para quienes buscan experiencias diferentes en medio de la naturaleza. Más allá de municipios tradicionales como Villa de Leyva, Ráquira y Paipa, el departamento también tiene escenarios que combinan aventura, paisajes y ecoturismo.

A tres horas de Bogotá, el mágico destino donde se encuentra la bicicleta más grande del mundo, ideal para el ecoturismo

Uno de ellos ha despertado el interés de viajeros de todo el país por ofrecer una experiencia cargada de adrenalina y vistas espectaculares.

Se trata de la llamada escalera al cielo más larga de Colombia, un impresionante puente colgante ubicado en el municipio de Santa Sofía, dentro del EcoParque El Hayal Cascada y Cuevas. La estructura, que es de estilo tibetano, permite recorrer un trayecto suspendido a 234 metros de altura, ofreciendo una panorámica privilegiada de las montañas, los bosques y el paisaje característico de Boyacá.

El atractivo se ha convertido en uno de los principales referentes del ecoturismo en la región. Quienes llegan hasta este lugar no solo cruzan el puente, sino que también pueden recorrer senderos naturales, visitar cascadas y explorar cuevas, actividades diseñadas para conectar a los visitantes con el entorno y promover un turismo sostenible.

¿Cómo llegar desde Bogotá?

Llegar hasta este destino desde Bogotá toma aproximadamente tres horas y media en vehículo. El recorrido comienza por la autopista Norte con dirección a Tunja y continúa atravesando municipios como Sáchica, Samacá y Moniquirá hasta llegar a Santa Sofía. Desde allí solo resta un proyecto adicional de unos 20 minutos para ingresar al ecoparque.

El sitio ofrece diferentes opciones para recorrer sus instalaciones. Entre ellas está el llamado Pasaporte Agua, con un valor de 30.000 pesos, mientras que el plan Quinto Elemento cuesta 90.000 pesos e incluye más experiencias dentro del parque. Cada visitante puede elegir el recorrido que mejor se adapte a sus intereses y nivel de aventura.

El municipio de Boyacá donde las ‘mazorcas de agua’ son una delicia, un destino con rica gastronomía y múltiples festividades

Gracias a su combinación de naturaleza, emoción y paisajes, este destino se ha convertido en una alternativa para quienes desean salir de la rutina sin alejarse demasiado de la capital.

La escalera al cielo más larga de Colombia demuestra que Boyacá continúa ampliando su oferta turística con espacios que sorprenden por su belleza y que invitan a descubrir rincones poco conocidos, ideales para una escapada de fin de semana o unas vacaciones diferentes en contacto con la naturaleza.