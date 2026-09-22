Colombia es un destino en el que es posible apreciar diversidad de destinos coloniales debido a la presencia de españoles que fundaron numerosas ciudades y pueblos con el fin de administrar el territorio, controlar las rutas comerciales y explotar sus recursos.

El municipio del Tolima al que apodan la ‘puerta de oro’, un destino con historia y tradición

Esto dejó una arquitectura característica en muchas regiones del país, con plazas centrales, iglesias, conventos, casas antiguas y calles organizadas según el modelo colonial español.

Además, muchas de estas poblaciones conservaron su estructura original porque algunas estuvieron relativamente aisladas y, después de la independencia, sus edificios coloniales continuaron utilizándose. Con el tiempo, varios centros históricos fueron protegidos como patrimonio nacional.

Uno de esos destinos se encuentra a solo cuatro horas de Bogotá y encanta con calles coloniales que evocan la Cartagena antigua o Andalucía en España, según la Gobernación del Tolima.

Uno de los principales encantos de Honda es la presencia del río Magdalena. Foto: Adobe Stock

Se trata de Honda, en el departamento del Tolima, al que comparan con las villas portuarias europeas principalmente por su desarrollo urbano orgánico a orillas del río Magdalena, su arquitectura colonial con marcadas influencias mediterráneas y su histórico rol como el primer gran puerto fluvial del Nuevo Reino de Granada.

Este pueblo es patrimonio histórico de Colombia, guarda un pasado lleno de leyendas y tiene una gran relevancia en la industria del turismo por su cercanía con el río Magdalena.

¿Cuáles son los encantos de este destino?

El Fondo Nacional de Turismo (Fontur) indica que este destino destaca como una verdadera joya, pues este afluente hídrico, además de marcar el paisaje, ha sido testigo de la evolución y el desarrollo de la población a lo largo de los años.

Pocos lo conocen: el tesoro escondido del Tolima que sorprende con cascadas, ríos y gran riqueza colonial

En su centro histórico, los visitantes pueden recorrer lugares emblemáticos como la Casa Museo López Pumarejo, el Parque de las Américas, el Museo del Río Magdalena, el Templo de Nuestra Señora del Carmen y la tradicional Calle de las Trampas, de acuerdo con el portal Pueblos Patrimonio.

Adicional a su oferta histórica y colonial, este lugar es una buena opción para los amantes de naturaleza, en medio de un clima cálido cuyas temperaturas oscilan entre los 24 y 34 grados centígrados.

Honda enemora con su estilo colonial. Foto: Getty Images

Quienes lo visitan tienen la posibilidad de adentrarse en senderos que llevan hasta miradores, descubrir cascadas ocultas entre la vegetación y recorrer espacios donde es posible apreciar de cerca la diversidad de flora y fauna de la región.

Entre los planes que no pueden faltar durante una visita a este municipio tolimense está contemplar el atardecer sobre el majestoso río Magdalena. A medida que cae la tarde, la brisa refresca el ambiente y las luces de Honda empiezan a reflejarse sobre el agua, creando una escena única.

La gastronomía también juega un papel importante en este lugar. De acuerdo con información de la Gobernación, los visitantes pueden probar preparaciones tradicionales como el viudo de pescado, el sancocho de pescado y de gallina, el tamal tolimense y la lechona, además del tradicional raspado, una opción ideal para refrescarse.