Cuatro municipios antioqueños que comparten nombre con famosas ciudades europeas y guardan paisajes únicos

Antioquia se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los viajeros, gracias a la diversidad de experiencias que ofrece en un mismo territorio. El departamento combina pueblos patrimoniales, montañas, ríos, cascadas y paisajes naturales, además de una reconocida riqueza cultural y gastronómica.

El municipio de Antioquia que comparte nombre con una ciudad de Turquía, una ‘joya’ con bellos paisajes e ideal para el ecoturismo

Uno de los puntos a favor es la facilidad para recorrer distintos paisajes y municipios en un mismo viaje. La tradición paisa, la arquitectura de sus pueblos, las fiestas locales y los platos típicos hacen parte de una identidad regional que complementa sus atractivos naturales.

Es un territorio atractivo tanto para quienes buscan actividades al aire libre como para aquellos que prefieren conocer la historia, las tradiciones y los escenarios culturales del departamento.

Un aspecto particular es que varios de sus municipios tienen nombres de famosas ciudades europeas y encantan con su belleza natural. En la lista se incluyen Granada, Venecia, Zaragoza y Cáceres y estos son algunos de sus atractivos.

Cerro Tusa, referente natural del suroeste del departamento de Antioquia, en el municipio de Venecia. Foto: Cortesía - Página de la Alcaldía Municipal Venecia, Antioquia

Venecia y su pirámide natural

Venecia es uno de los municipios más llamativos en Antioquia por sus encantos naturales. Uno de sus principales atractivos es el Cerro Tusa, considerada la pirámide natural más alta del mundo. Hay además senderos indígenas con vestigios del trabajo de los aborígenes, y caminos de la arriería que hoy se recorren a caballo, según la plataforma Antioquia es Mágica.

Otros encantos para visitar son las Cuevas de Santa Catalina, el cerro Bravo, la Diosa del Espejo, la Piedra del Sacrificio y el mirador turístico Miraflores.

El destino del occidente de Antioquia, que describen como un “mosaico” por sus bellos paisajes y arquitectura tradicional

Granada, pueblo de verdes montañas

Al oriente del departamento se encuentra Granada, un destino que destaca por sus verdes montañas, que está en el límite del Valle de San Nicolás y la zona de embalses. Es un territorio rodeado de grandes y hermosos ríos, charcos y cascadas; de climas variables y producción de frutas, verduras, hortalizas, aromáticas, café, caña y cacao.

Granada es uno de los municipios antioqueños con nombre europeo. Foto: Alcaldía Granada, Antioquia

Sus bosques son ideales para el avistamiento de aves y la práctica del senderismo, de acuerdo con la mencionada fuente. Allí está el Charco Negro Santa Ana, el mirador La Cruz y un Museo de Ciencias Naturales.

Zaragoza y sus reservas forestales

Este municipio antioqueño se caracteriza por ser un territorio aurífero y donde el turismo religioso, el senderismo y el avistamiento natural tienen protagonismo para los visitantes. La región es una confluencia de los ríos Nechí y Porce, que le brindan un clima húmedo con reservas forestales que hacen parte de su economía.

Dentro de sus atractivos están el Cerro La Sardina, que se encuentra dentro de la cabecera municipal y posee una vista de los paisajes mas lindos del municipio; la Cascada de San Juan en Pato y el Parque de La Madre.

Este municipio del Bajo Cauca antioqueño tiene diversidad de atractivos. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Cáceres, un destino histórico

Este municipio está ubicado al margen derecho del Río Cauca y tiene más de cuatrocientos años de historia que le ha proporcionado un legado patrimonial muy extenso. Es un lugar que destaca por sus riquezas naturales, tradicionales y culturales se ven reflejadas en diversos aspectos como el religioso, étnico, gastronómico, ambiental y artístico.