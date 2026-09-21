Ordenan cierre temporal en zona del parque nacional Old Providence; estos son los motivos

Parques Nacionales de Colombia informó que el sector Crab Cay y su área marina circundante, en el parque nacional Old Providence McBean Lagoon, en el archipiélago de San Andrés, permanecerán cerrados temporalmente al público desde el viernes 18 de septiembre hasta el jueves 17 de diciembre de 2026.

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“La medida, establecida mediante la Resolución 439 del 17 de septiembre de 2026, busca garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras de adecuación ecoturística que se adelantan en el sector. Entre los trabajos previstos se encuentra la demolición del muelle existente y la construcción de nuevas estructuras”, señaló la entidad.

Durante este periodo no estará permitido el ingreso a Crab Cay ni de visitantes nacionales y extranjeros, ni raizales y locales, tampoco operadores y prestadores de servicios turísticos, guías de turismo, lancheros, motoristas, ni embarcaciones recreativas y pesqueras.

El cierre corresponde exclusivamente a este sector y a su área marina circundante. Los demás espacios habilitados del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon mantienen las condiciones de acceso establecidas por el área protegida, donde se pueden realizar actividades como buceo, careteo, observación de aves, recorridos en pequeñas embarcaciones por los ecosistemas marinos y caminatas por las áreas terrestres habilitadas.

La reapertura está prevista para el 17 de diciembre de 2026, una vez finalizados los trabajos. En caso de que las condiciones climáticas dificulten su terminación, se evaluará con la comunidad la necesidad de ampliar el periodo de cierre.

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“Parques Nacionales Naturales de Colombia invita a la comunidad, operadores turísticos y visitantes a atender esta medida y consultar los canales institucionales para conocer las condiciones de acceso al área protegida”, subrayó la entidad.

Parque Tayrona se alista para cerrar temporalmente

Por otra parte, el parque nacional Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena, estará cerrado de forma temporal durante dos semanas los últimos días de octubre.

Según el sitio web Parque Tayrona, este destino suspende los servicios ecoturísticos durante tres periodos al año para facilitar el descanso del territorio y el desarrollo de actividades ambientales, culturales y espirituales.

El primer cierre se registró en febrero, el segundo en junio y el próximo será del 19 de octubre al 2 de noviembre. Durante este tiempo no habrá ingreso de visitantes y la prestación de servicios estará suspendida.

Los mencionados cierres cumplen el compromiso acordado con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales tienen como fin la limpieza y purificación del ambiente, además de brindarles ese espacio a los hermanos mayores para sus pagamentos y para el saneamiento espiritual del territorio ancestral.