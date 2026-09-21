Mochileros temen por endurecimiento de visas en importante destino mundial

El británico Johnny Gibbs lleva seis meses en Australia, surfeando y trabajando a tiempo parcial, como tantos otros jóvenes atraídos por las playas paradisíacas del país y su estilo de vida relajado.

Gibbs es uno de los miles de jóvenes que llegan cada año a Australia con las populares “working holiday visas (visados de trabajo y vacaciones), un programa que les permite trabajar y recorrer el país durante un período de hasta tres años.

Pero el futuro de algunos mochileros está ahora en duda después de que el gobierno anunciara planes para reducir la cantidad de visas otorgadas y detener a los turistas que excedan el tiempo de estancia permitido.

“En muchos lugares no puedes surfear y trabajar al mismo tiempo, así que acá es perfecto”, comenta a la AFP Gibbs, de 22 años, oriundo de Londres.

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“Hice muchos tipos diferentes de trabajos con este tipo de visa”, afirma con su tabla de surf todavía mojada después de darse un chapuzón en la famosa playa Bondi de Sídney.

Como británico, Johnny está entre los afortunados que quedarán al margen de los cambios, gracias a un acuerdo entre Reino Unido y Australia que mantiene intactos los beneficios de este tipo de visa para sus ciudadanos.

Pero muchos de sus compatriotas tendrán que armarse de paciencia.

El ministro del Interior, Tony Burke, declaró esta semana que las solicitudes británicas para obtener visas de trabajo y vacaciones continuarán procesándose lentamente, después de que el año pasado se registrara un récord de 80.000 solicitudes.

Para los demás países, Burke anunció que el número de visas para un segundo año se reducirá a 45.000 cupos, frente a las 57.000 concedidas el año pasado. Además, los solicitantes deberán completar 88 días de trabajo en zonas regionales para poder optar a esa extensión.

Los que quieran quedarse un tercero, tendrán que participar en un sorteo con solo 5.000 cupos disponibles.

“Algo positivo para Australia”

El gobernante Partido Laborista niega que el endurecimiento de las condiciones para obtener visas responda al auge de One Nation, la formación de extrema derecha que se ha convertido en una de las más populares del país con propuestas para reducir drásticamente la inmigración.

Sídney, Australia. Foto: Getty Images

Para algunas personas en Bondi, conocida desde hace mucho tiempo como un paraíso para mochileros por su ambiente relajado y estilo de vida despreocupado, las nuevas medidas son una sorpresa.

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“Tal vez tenía una impresión equivocada de Australia, pero pensaba que eran muy abiertos”, subrayó Stina Svensson, de 27 años, de Suecia.

Ella y su amiga Alva Johanssen obtuvieron este tipo de visas. Todavía no trabajan, pero esperan hacerlo pronto.

“La gente habla muy bien de este programa. Y también es algo positivo para Australia”, recalcó. “Nosotras todavía estamos desempleadas, pero haríamos los trabajos que los australianos no quieren hacer”.

“Buscábamos un empleo divertido y normal, pero trabajar en remoto o en una granja, no queremos. No sabemos ni siquiera si podremos obtener un segundo año”.

Su amiga Alva nota que las nuevas reglas probablemente signifiquen que deberá acortar su estadía. “Queríamos quedarnos antes de que surgiera esto. Pero ahora creo que me voy a regresar a casa”, lamentó.

Con información de AFP