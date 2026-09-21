El oriente es una de las nueve subregiones en las que está dividido el departamento de Antioquia. Es una zona de climas variados, con una oferta paisajística muy atractiva y un nivel de desarrollo general alto, según la Gobernación.

El municipio de Antioquia que comparte nombre con una ciudad de Turquía, una ‘joya’ con bellos paisajes e ideal para el ecoturismo

Esta zona se caracteriza por tener una gran riqueza hídrica que la ha convertido en la mayor productora de energía de Colombia. Por ella corren caudalosos ríos tales como El Nare, Rionegro, El Buey, Calderas y Samaná.

La subregión está compuesta por 23 municipios y uno de ellos es conocido como “La Perla Verde del Oriente Antioqueño” y se caracteriza por su gran biodiversidad y la amplia oferta para los amantes de la naturaleza.

Esta a dos horas y media de Medellín y se trata de San Luis, que se caracteriza por sus paisajes naturales, su tranquilidad y las tradiciones que hacen parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

El senderismo es una de las actividades que se pueden realizar en San Luis, Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Es un destino rodeado de montañas, abundante vegetación y fuentes de agua cristalina, en el que los viajeros también disfrutan de la cultura local y la gastronomía campesina.

Sus senderos permiten realizar caminatas entre bosques y descubrir charcos naturales escondidos entre los árboles, mientras el contacto con sus habitantes acerca al visitante a las costumbres del municipio.

Sitios de interés para visitar en este rincón natural

Con una temperatura promedio de 28 grados centígrados y una población de un poco más de de 10.000 habitantes, San Luis tiene varios tesoros naturales que vale la pena conocer.

La reserva del oriente antioqueño con una de las cascadas más imponentes y bellas de la región; imperdible para los aventureros

Por ejemplo, está la Cascada La Cuba, que se encuentra a medio kilómetro de la autopista, donde el viajero se deleita con cuerpos de agua cristalinos y un ambiente completamente natural, perfecto para disfrutar de un buen turismo ecológico, indica la plataforma Antioquia es Mágica.

Así mismo, se encuentra el río Samaná, que se dice que es uno de los pocos que se encuentran limpios y no obstruidos por alguna represa en Colombia. Esta joya del Oriente antioqueño es el hogar de un gran porcentaje de la diversidad del departamento.

Este municipio se caracteriza por su amplia oferta de fuentes hídricas. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

A estos se suman la cascada y charco La Planta, que es catalogado como el más grande de esta subregión y su nombre se dio en honor a la planta hidroeléctrica que se encontraba ubicada allí.

El paraíso de Antioquia donde tomar café con una ‘solterita’ o una ‘casada’ es una tradición, a solo dos horas de Medellín

Una opción más para quienes disfrutan del contacto con los paisajes, la naturaleza y la tranquilidad es el Cerro El Castellón, que destaca por ser un punto geográfico de nacimiento de múltiples quebradas que bañan y abastecen el municipio. Se dice que este punto alto del municipio alberga todos los atractivos naturales de San Luis en un solo lugar.

Por estas características, este destino, uno de los más llamativos de la región, es una alternativa para quienes buscan combinar naturaleza, aventura, descanso y ecoturismo lejos de los destinos más concurridos.