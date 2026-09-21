Las cuatro ciudades colombianas que ‘Lonely Planet’ incluyó entre los mejores destinos para visitar en 2026

En Colombia hay ciudades que despiertan un gran interés de los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Son destinos que destacan por su amplia oferta arquitectónica, cultural, gastronómica y natural.

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Estos lugares están en el radar de quienes buscan vivir experiencias muy especiales y la prestigiosa guía internacional de turismo Lonely Planet incluyó en su lista de los mejores lugares para visitar en 2026 a cuatro capitales que no deben faltar en los planes de ningún viajero: Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá. Conozca las razones detrás de esa selección.

Cartagena y sus atractivos

La publicación señala que, en el caso de la Heroica, sus atractivos ayudan a explicar el interés de los viajeros. Por ejemplo, su histórico centro amurallado invita a recorrer calles empedradas, balcones adornados con buganvillas y plazas llenas de vida, donde la música, el baile y las expresiones culturales hacen parte del paisaje cotidiano.

Cartagena es una de las ciudades más llamativas para los turistas. Foto: Guillermo Torres / Semana

La experiencia en la ciudad puede adaptarse a distintos ritmos. Durante el día, es posible descansar frente al mar en Bocagrande, recorrer sus calles o sentarse a disfrutar de la gastronomía local, mientras que en las tardes las terrazas se convierten en escenarios ideales para contemplar la caída del sol y en la noche la ciudad adquiere una atmósfera más animada, con bares y discotecas que llaman a divertirse.

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El dinamismo de Medellín

La capital antioqueña es una ciudad dinámica, cultural y llena de opciones para disfrutar. Su clima agradable durante buena parte del año, sumado a una variada oferta gastronómica y de entretenimiento, la convierte en una alternativa atractiva incluso para quienes cuentan con pocos días para recorrerla.

La Comuna 13 es uno de los lugares imperdibles para visitar en Medellín. Foto: Cortesía - Alcaldía de Medellín

Mientras los viajeros jóvenes pueden encontrar numerosos espacios dedicados a la música y la vida nocturna, otros pueden explorar zonas con restaurantes, terrazas y bares de propuestas más sofisticadas. El arte también ocupa un lugar destacado.

Cali para los fiesteros

Cali es reconocida por su estrecha relación con la salsa y por una vida nocturna marcada por el ritmo y el baile. La música hace parte de la identidad de la ciudad y se puede disfrutar tanto en sus tradicionales clubes como en las escuelas donde visitantes y locales aprenden y perfeccionan sus pasos.

Cali es reconocida como la Capital de la Salsa. Foto: Raúl Palacios

A esto se suma su oferta gastronómica, arquitectónica y natural, que llama la atención de los viajeros, quienes tienen una variada lista de posibilidades para disfrutar.

Bogotá, mucha cultura

Según Lonely Planet, la capital ofrece mucho más que una conexión con otros destinos del país. Su carácter cosmopolita se refleja en una amplia agenda cultural, una variada oferta gastronómica y numerosos espacios dedicados al arte e historia.

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En sectores como la Zona Rosa y Chapinero, los restaurantes de alta cocina comparten protagonismo con bares y espacios de entretenimiento que cobran vida al caer la noche.

La Candelaria es uno de los lugares más turísticos de Bogotá. Foto: Getty Images

Para quienes prefieren planes culturales, una visita al Museo del Oro permite conocer una de las colecciones más importantes de piezas de orfebrería prehispánica de América.

También está el Museo Botero, donde se exhibe una destacada selección de arte moderno e impresionista, además de más de 120 obras del reconocido artista colombiano Fernando Botero.