La ciudad colombiana reconocida como uno de los 10 mejores destinos gastronómicos del mundo en 2026

Colombia se ha consolidado como un destino que no solo atrae por su belleza natural, sus playas y su diversidad de atractivos para conocer, sino también porque ha ganado reconocimiento internacional por su gastronomía, gracias a su amplia oferta de productos, sabores y tradiciones.
La cocina colombiana reúne influencias indígenas, africanas, españolas y de otras culturas, dando lugar a preparaciones únicas en las diferentes regiones, lo cual se complementa con el trabajo de chefs y restaurantes que rescatan ingredientes y recetas tradicionales para llevarlos a propuestas contemporáneas, sin perder su identidad.
El crecimiento de la escena gastronómica en ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena, junto con la presencia de restaurantes en reconocidos listados internacionales, ha contribuido a posicionar al país como un destino donde la gastronomía es otra forma de conocer su cultura, sus territorios y sus tradiciones.
En un marco de propuestas gastronómicas mundiales, cada año la prestigiosa publicación de turismo de lujo y estilo de vida Condé Nast Traveler realiza una selección de las ciudades y regiones que se destacan por tener algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes y en crecimiento.
Se trata de destinos que, por sus sabores, ingredientes, tradiciones y propuestas culinarias, ofrecen experiencias que vale la pena tener en cuenta al momento de planear los viajes en este 2026.
En esta ocasión, la revista se enfocó en lugares que han ganado reconocimiento por su propuesta gastronómica o que han experimentado una notable evolución en los últimos años. Por eso, la lista se aleja de destinos clásicos y apuesta por sitios menos convencionales que sorprenden a los viajeros.
En esa cuidadosa selección aparece Medellín, ciudad que en los últimos años se ha consolidado como un destino gastronómico imperdible. La revista destaca la apertura de nuevos restaurantes y bares que han enriquecido la oferta culinaria de la ciudad.
Además, la capital antioqueña ha recibido otros reconocimientos internacionales relacionados con su gastronomía, lo cual demuestra el creciente interés que despierta entre los viajeros que buscan nuevas experiencias desde el punto de vista gastronómico. Por ejemplo, la reconocida publicación Time Out también la incluyó en su listado de las 20 mejores ciudades para comer en este 2026.
Otras ciudades destacadas
La ciudad colombiana fue incluida en la lista en la que compite con otros destinos como Creta, en Grecia, que aparece como el primer destino europeo de la selección. La isla, reconocida como una de las regiones europeas de gastronomía para 2026, sobresale por la calidad de sus productos locales, especialmente por su aceite de oliva virgen extra.
También está Boston, en Estados Unidos, que encabeza la selección de la revista. La ciudad ha experimentado una transformación de su oferta gastronómica, con propuestas cada vez más sofisticadas que han contribuido a convertirla en un destino atractivo para los amantes de la buena mesa.
Estos son los 10 destinos gastronómicos que se perfilan como algunos de los mejores lugares para comer y disfrutar de la gastronomía en 2026:
- Boston, Estados Unidos.
- Creta, Grecia.
- Fez, Marruecos.
- Hong Kong, China.
- Medellín, Colombia.
- Minas Gerais, Brasil.
- Parramatta, Sídney, Australia.
- Patan, Nepal.
- Condado del Príncipe Eduardo, Canadá.
- Sevilla, España.