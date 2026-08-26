La ciudad colombiana reconocida como uno de los 10 mejores destinos gastronómicos del mundo en 2026

Colombia se ha consolidado como un destino que no solo atrae por su belleza natural, sus playas y su diversidad de atractivos para conocer, sino también porque ha ganado reconocimiento internacional por su gastronomía, gracias a su amplia oferta de productos, sabores y tradiciones.

La ciudad colombiana que fue reconocida como una de las 20 mejores del mundo para comer en 2026

La cocina colombiana reúne influencias indígenas, africanas, españolas y de otras culturas, dando lugar a preparaciones únicas en las diferentes regiones, lo cual se complementa con el trabajo de chefs y restaurantes que rescatan ingredientes y recetas tradicionales para llevarlos a propuestas contemporáneas, sin perder su identidad.

El crecimiento de la escena gastronómica en ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena, junto con la presencia de restaurantes en reconocidos listados internacionales, ha contribuido a posicionar al país como un destino donde la gastronomía es otra forma de conocer su cultura, sus territorios y sus tradiciones.

En un marco de propuestas gastronómicas mundiales, cada año la prestigiosa publicación de turismo de lujo y estilo de vida Condé Nast Traveler realiza una selección de las ciudades y regiones que se destacan por tener algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes y en crecimiento.

La bandeja paisa es uno de los platos típicos de Medellín; además, muchos restaurantes tienen propuestas nuevas y llamativas para los viajeros. Foto: Getty Images

Se trata de destinos que, por sus sabores, ingredientes, tradiciones y propuestas culinarias, ofrecen experiencias que vale la pena tener en cuenta al momento de planear los viajes en este 2026.

En esta ocasión, la revista se enfocó en lugares que han ganado reconocimiento por su propuesta gastronómica o que han experimentado una notable evolución en los últimos años. Por eso, la lista se aleja de destinos clásicos y apuesta por sitios menos convencionales que sorprenden a los viajeros.

La ciudad latinoamericana reconocida como la mejor del mundo para comer en 2026

En esa cuidadosa selección aparece Medellín, ciudad que en los últimos años se ha consolidado como un destino gastronómico imperdible. La revista destaca la apertura de nuevos restaurantes y bares que han enriquecido la oferta culinaria de la ciudad.

Además, la capital antioqueña ha recibido otros reconocimientos internacionales relacionados con su gastronomía, lo cual demuestra el creciente interés que despierta entre los viajeros que buscan nuevas experiencias desde el punto de vista gastronómico. Por ejemplo, la reconocida publicación Time Out también la incluyó en su listado de las 20 mejores ciudades para comer en este 2026.

Otras ciudades destacadas

La ciudad colombiana fue incluida en la lista en la que compite con otros destinos como Creta, en Grecia, que aparece como el primer destino europeo de la selección. La isla, reconocida como una de las regiones europeas de gastronomía para 2026, sobresale por la calidad de sus productos locales, especialmente por su aceite de oliva virgen extra.

El restaurante El Cielo ha ganado reconocimientos internacionales, poniendo la gastronomía de Medellín en un alto nivel. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

También está Boston, en Estados Unidos, que encabeza la selección de la revista. La ciudad ha experimentado una transformación de su oferta gastronómica, con propuestas cada vez más sofisticadas que han contribuido a convertirla en un destino atractivo para los amantes de la buena mesa.

La ciudad latinoamericana donde el ceviche es la estrella de la gastronomía; un plato declarado patrimonio cultural

Estos son los 10 destinos gastronómicos que se perfilan como algunos de los mejores lugares para comer y disfrutar de la gastronomía en 2026: