La ciudad colombiana que fue reconocida como una de las 20 mejores del mundo para comer en 2026

Medellín fue la única ciudad colombiana que se ubicó entre las 20 urbes del mundo en las que se come mejor en 2026, de acuerdo con un ranking de la publicación Time Out.

La capital antioqueña, además, fue una de las cuatro latinoamericanas incluidas en el listado junto a Lima, Perú; Ciudad de México, México; y Buenos Aires, Argentina.

La ciudad latinoamericana reconocida como la mejor del mundo para comer en 2026

En su reseña, la revista asegura que Medellín, aunque es “tradicionalmente conservadora en lo gastronómico, ha ampliado su paladar, por así decirlo, y disfruta de una variedad e innovación culinaria mayor que nunca”.

Se resaltan restaurantes como Idílico, Test Kitchen Lab Salón Centro, El Cielo y Carmen, que “están reinventando” los platos tradicionales colombianos.

Medellín. Foto: juan carlos sierra-semana

Time Out señala que, en la realización del ranking, después de Londres, Medellín recibió la puntuación más alta de todas las ciudades de la lista “en cuanto a la calidad de su escena gastronómica, con un 94 % de valoración positiva” de los habitantes encuestados.

Adicionalmente, es la mejor ciudad del ranking para hacer la compra diaria, “según el 95 % de los residentes, y una impresionante puntuación del 79 % en asequibilidad consolidó la posición de la ciudad de la montaña en la clasificación”.

El listado se basó en las opiniones de más de 24.000 residentes en las distintas ciudades y en las perspectivas de un panel global de expertos y editores de la revista.

La otra ciudad latinoamericana que fue destacada entre las mejores del mundo para comer en 2026: “Celebración global”

También fue incluida entre las más bonitas

Medellín también fue incluida entre las 10 ciudades más bonitas del mundo en 2026, según Time Out, ubicándose en el noveno lugar, por encima de varios de los destinos más icónicos del planeta.

La consulta partió de una pregunta directa: “¿Describiría su ciudad como bonita?”. Con base en las respuestas afirmativas, la revista construyó un “índice de belleza”, al que posteriormente sumó criterios como el entorno natural, la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, la identidad visual y el carácter distintivo de cada destino.

En el caso de Medellín, el 66 % de los encuestados aseguró que considera a la ciudad como un lugar hermoso, un contundente resultado que le permitió ingresar al selecto top 10 del escalafón mundial.

En su reseña, Time Out destacó la ubicación privilegiada de la capital antioqueña en el Valle de Aburrá, rodeada por imponentes montañas y una abundante cobertura vegetal, características que hacen que el paisaje natural esté presente prácticamente desde cualquier punto de la ciudad.