Los municipios de Boyacá con Récord Guinness: tienen desde la alcancía más grande hasta el mango más pesado del mundo

Boyacá, con 123 municipios, es una de las regiones más acogedoras del país y una de las que mayor diversidad les ofrece a los viajeros. Destaca por sus pueblos coloniales, escenarios naturales, gastronomía típica y lugares estrechamente ligados a la historia del país.

Tres pueblos de Boyacá para unos días de vacaciones: termales, cascadas y páramos en la lista de atractivos

Municipios como Villa de Leyva, Monguí, Ráquira y Paipa han ganado reconocimiento turístico, pero también hay otros lugares menos conocidos que conservan tradiciones, arquitectura, fiestas y sabores propios.

En esa lista se encuentran tres que ostentan el Récord Guinness y que son ideales para conocer, pues la oferta es variada. Aquí se incluyen Tunja, Guayatá y Ráquira; todos con mucho que ofrecer a quienes decidan visitarlo.

Tunja es uno de los destinos coloniales más lindos de Boyacá. Foto: Getty Images

Tunja y la tomada de café

La capital boyacense aparece en este importante listado internacional gracias a que en 2013 fue escenario de la mayor reunión para tomar café, con 13.567 participantes que degustaron esta bebida en su plaza principal, superando la marca que entonces tenía Alemania.

Este es un encantador destino que vale la pena conocer. Su Centro Histórico es ideal para caminar y empaparse de la ciudad, pues fue Monumento Nacional por su belleza colmada de arquitectura colonial. Para los amantes del turismo religioso, en esta ciudad se encuentran catorce grandes iglesias que son verdaderas joyas arquitectónicas de la colonia.

El pueblo de Boyacá donde se encontró el mango más pesado del mundo, reconocido en los Guinness World Records

De igual forma, es un lugar apetecido por deportistas de alto rendimiento, pues por su ubicación geográfica es ideal para practicar deportes como el ciclismo, además de encantar con sus paisajes naturales.

Guayatá y el mango más pesado

En sus tierras se cultivó el mango más pesado del mundo, con un peso de 4,25 kilogramos, certificado por Guinness World Records en 2021. Además, el municipio obtuvo reconocimiento por el tapete de flores más largo del mundo, elaborado durante la celebración del Corpus Christi y con una extensión de más de 3.199 metros.

Guayatá obtuvo el récord Guinness por el tapete de flores más largo del mundo. Foto: Redes sociales

Este es un lugar ideal para quienes buscan descubrir escenarios distintos a los de las rutas turísticas tradicionales. Allí se pueden recorrer senderos ecológicos, contemplar cascadas, montañas y paisajes del Valle de Tenza, además de disfrutar de experiencias relacionadas con el café, conocer el proceso de producción y probar productos típicos como la tradicional mogolla guayatuna.

¿Cómo llegar y qué hacer en Ráquira, uno de los pueblos más lindos de Boyacá?

Ráquira y la alcancía más grande

Recientemente, en el mes de junio, Ráquira, uno de los municipios más turísticos de Boyacá consiguió el récord Guinness de la alcancía más grande del mundo. La estructura, que tiene forma de marrano, está ubicada en el parque temático Pueblito de Barro, y tiene una altura superior a los nueve metros con un peso aproximado de 30.000 kilos.

La alcancía más grande de Colombia está en Ráquira, Boyacá Foto: Instagram @paraisodearcilla

Este pueblo es reconocido por la elaboración artesanal de productos como hamacas, sacos, canastos, ollas, platos, vasos, juguetes y una amplia variedad de objetos tradicionales hechos en cerámica.

Recorrer sus calles empedradas hace parte de los planes imperdibles para hacer en Ráquira y tampoco pueden faltar las visitas a los talleres artesanales donde se elaboran de forma muy dedicada todos los objetos mencionados anteriormente.