Ante la inmensa diversidad del planeta, son muchos los destinos que es posible visitar para disfrutar de su belleza. Montañas, glaciares, selvas, desiertos, playas y hasta pueblos históricos y grandes ciudades hacen parte de la larga lista de lugares que son reconocidos por su majestuosidad y encantos.

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Por esto, cada año, la prestigiosa revista internacional Time Out establece un ranking de los 51 sitios más hermosos del mundo, el cual cuenta con el aval de cronistas expertos que recorren el planeta para certificar la autenticidad de cada lugar. El resultado es un mapa diverso que invita a explorar la Tierra para conocer territorios únicos y muchas veces inexplorados.

Uno de esos mágicos y majestuosos sitios está ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, un área protegida de la Patagonia argentina que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981, gracias a su imponente belleza natural y riqueza geológica.

Perito Moreno, el glaciar de la Patagonia argentina. Foto: Getty Images

Se trata del glaciar Perito Moreno, un imponente bloque de hielo que se ha consolidado como uno de los espectáculos naturales más sorprendentes de Sudamérica. Se caracteriza porque forma una gigantesca pared de hielo de unos 70 metros de altura que se eleva sobre las aguas del lago Argentino. Su impresionante belleza y majestuosidad le permitieron ocupar el puesto 45 del mencionado ranking, en el cual solo fueron incluidos dos destinos de Suramérica.

La publicación lo describe como un fenómeno natural increíble, que tiene una “inmensa extensión de blancura que se pierde en el horizonte, rodeada de imponentes picos montañosos”.

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La base del glaciar está cubierta de múltiples tonalidades, desde un azul celeste claro hasta un turquesa intenso. No solo la vista del glaciar es asombrosa, sino también el sonido, pues allí los turistas pueden escuchar crujidos y estruendos que resuenan en el valle, especialmente intensos cuando se desprenden bloques de hielo, enviando olas a través de la superficie del lago.

El glaciar Perito Moreno es considerado uno de los más hermosos del mundo. Foto: Getty Images

¿Qué se puede hacer allí?

A diferencia de otros glaciares, el Perito Moreno se puede visitar para realizar diferentes actividades. Por ejemplo, los viajeros tienen la posibilidad de recorrer caminos y balcones frente al glaciar, aptos para ver y escuchar los desprendimientos de hielo.

De igual forma, es posible realizar paseos en barco por el lago Argentino para apreciar la pared norte o sur desde el agua, o efectuar una caminata de hora y media sobre la superficie del hielo usando crampones. Los más aventureros pueden hacer una expedición física más exigente y profunda de unas tres horas sobre el hielo glaciar.

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Es posible llegar al glaciar en una excursión organizada, en auto alquilado o en bus regular, saliendo desde la ciudad turística de El Calafate. La distancia para llegar hasta este hermoso lugar es de unos 80 kilómetros.