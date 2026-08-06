La ciudad latinoamericana reconocida como la mejor del mundo para comer en 2026

La gastronomía se ha consolidado como uno de los principales atractivos que tienen en cuenta los turistas a la hora de tomar decisiones en torno a sus viajes. Los platos típicos de cada destino les permiten a los viajeros conocer la identidad, la historia y las tradiciones de cada lugar a través de sus sabores.

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Cada preparación refleja la cultura, los ingredientes locales y las costumbres de una región, convirtiendo la comida en una experiencia que va más allá de la alimentación y que enriquece el viaje.

Muchos turistas eligen sus destinos motivados por la posibilidad de probar platos emblemáticos, participar en rutas culinarias o asistir a festivales gastronómicos, lo que convierte a la cocina en un factor clave para fortalecer el turismo y promover la cultura de un país.

Dada la trascendencia del tema, cada año la prestigiosa revista Time Out realiza un ranking de las mejores ciudades para comer. Este año, lo lidera Lima (Perú), seleccionada recientemente.

La gastronomía peruana tiene reconocimiento mundial. Foto: Getty Images

La capital peruana fue escogida gracias a su escena gastronómica de primer nivel, en la que sobresalen las nuevas aperturas, el uso de ingredientes autóctonos de este país y las reinterpretaciones modernas de postres tradicionales que mantienen viva la cultura culinaria de la ciudad.

El listado realizado por la publicación es una clasificación reconocida que destaca los principales destinos culinarios del mundo, basándose en las opiniones de más de 24.000 residentes en las distintas ciudades y en las perspectivas de un panel global de expertos y editores de Time Out.

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El reconocimiento posiciona a la capital peruana por encima de destacados destinos gastronómicos de Asia, Europa y América. Para elaborar la clasificación, se analizaron aspectos como la calidad de los restaurantes, cafeterías, bares y otros establecimientos, así como la relación entre precio y experiencia, la accesibilidad para los visitantes y el atractivo general de la oferta culinaria de cada ciudad.

De acuerdo con información de la misma publicación, “los habitantes de Lima valoraron la escena gastronómica de su ciudad con un 80 % en cuanto a calidad y un 85 % en cuanto a precio, lo que la convierte en la opción más económica de la lista para salir a cenar”. Así las cosas, la capital peruana superó a Bangkok y Ciudad de México.

La gastronomía peruana destaca sabores, ingredientes y tradiciones. Foto: Getty Images

¿Por qué la comida peruana tiene tanto reconocimiento mundial?

Los expertos aseguran que esta gastronomía es considerada una de las mejores del mundo gracias a la combinación de una enorme cantidad de ingredientes, la influencia de distintas culturas y una tradición culinaria que ha evolucionado durante siglos.

La variedad de climas y ecosistemas del país permite acceder a productos de la costa, la sierra y la Amazonía, lo que da lugar a una cocina muy rica en sabores y técnicas. Además, las influencias indígena, española, africana, china y japonesa han contribuido a crear una oferta gastronómica única.

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Otro factor que ha impulsado el reconocimiento internacional de la cocina peruana es la innovación de sus chefs y la proyección global de platos emblemáticos como el ceviche, el lomo saltado, el ají de gallina y la causa limeña.