A una hora de Bogotá, el municipio que este fin de semana le rinde homenaje a la papa chorreada y otras delicias gastronómicas

Muy cerca de Bogotá hay diversidad de lugares para darse una escapada de fin de semana, y este sábado y domingo son una buena excusa para visitar un municipio que se encuentra a una hora de la capital y estará de plácemes por cuenta del Festival de la Colombianidad.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Se trata de Tocancipá que, este 19 y 20 de septiembre, se convertirá en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, la música y la cultura con una programación especial que incluye el Festival Gastronómico, el cual tendrá como uno de sus principales eventos el tradicional Concurso de la Papa Chorreada.

La competencia se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre, a las 11:00 a. m., en el parque principal. Allí, varios participantes presentarán sus propias versiones de este plato representativo de la región, en una actividad que busca preservar los sabores y recetas que hacen parte de la tradición gastronómica de Cundinamarca.

De acuerdo con información de la Alcaldía, entre las participantes del concurso estará Betty Aguilar, emprendedora del municipio y creadora de Bendita Papa, quien regresará a la competencia después de ganar la edición anterior.

La emprendedora Betty Aguilar, creadora de Bendita Papa, fue la ganadadora del concurso anterior de papa chorreada y así se ve su preparación. Foto: Captura video Alcaldía de Tocancipá/API.

Su preparación conserva los ingredientes esenciales de esta receta, como papa, tomate y cebolla, pero también está relacionada con los recuerdos de la cocina familiar y campesina. Aguilar explica que elegir una buena papa y preparar una salsa tradicional son claves para conseguir el sabor característico del plato, que evoca recuerdos de la infancia y de las costumbres de generaciones anteriores.

Durante ambos días, los asistentes podrán recorrer el espacio gastronómico, conocer productos y probar diferentes preparaciones elaboradas por emprendedores locales. La actividad estará acompañada por Tocancipá Emprende, iniciativa que permitirá reunir en un mismo escenario la oferta culinaria y los proyectos productivos del municipio.

El municipio de Cundinamarca donde la gallina criolla es imperdible, un destino ideal para los amantes de la gastronomía tradicional

La programación gastronómica estará integrada, además, a una agenda cultural y musical que incluye el Concierto de la Estudiantina de Cundinamarca, una verbena de bandas sinfónicas y la etapa final del Concurso Nacional del Bambuco Inédito.

¿Qué se puede hacer en Tocancipá?

Para quienes decidan llegar a Tocancipá, además de participar del Festival Gastronómico y las demás actividades culturales del fin de semana, tienen la oportunidad de conocer algunos de sus atractivos.

Por ejemplo, está el Parque Jaime Duque, un complejo de 200 hectáreas que combina actividades culturales, educativas y recreativas con espacios de conservación ambiental.

Parque Jaime Duque, en Tocancipá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

También se encuentra la Reserva Natural Ecoparque La Sabana, de 60 hectáreas, donde se han recuperado humedales y ecosistemas que sirven de refugio para más de 100 especies de aves.

Otro de los sitios que se pueden visitar es el Museo Aeroespacial Colombiano, dedicado a la historia de las aeronaves militares del país, y el Museo de Motos El Reto. A estos se suma la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, conocida como la Iglesia de Los Caballeros de la Virgen, que destaca por su arquitectura de estilo gótico, vitrales y arcos ojivales.

Para quienes buscan naturaleza y deporte, están el Parque Lineal Peñas Blancas y el Parque Humedal El Manantial, además del Autódromo de Tocancipá, uno de los escenarios de automovilismo más reconocidos de Latinoamérica.