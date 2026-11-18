La gastronomía colombiana continúa ganando reconocimiento en el exterior, gracias a la diversidad de sus ingredientes, la riqueza de sus tradiciones regionales y el talento de chefs que han llevado los sabores locales a escenarios mundiales.

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En ese marco, Bogotá recibió la distinción como Mejor Mantel Internacional en los Premios Hotel&Mantel 2026, organizados por Condé Nast Traveler España. El galardón resalta la diversidad de la gastronomía capitalina, que integra ingredientes, sabores y saberes culinarios de diferentes regiones del país, y representa una oportunidad para posicionar a Colombia entre los destinos atractivos para los viajeros interesados en el turismo gastronómico.

En su publicación, Condé Nast Traveler destacó que conocer Bogotá a través de su gastronomía es también una manera de recorrer Colombia. La revista hizo énfasis en la influencia de los ingredientes andinos, las frutas tropicales, los diferentes tipos de maíz, las hierbas y los productos provenientes de las costas Caribe y Pacífica. También resaltó el trabajo de nuevos cocineros que encuentran en la biodiversidad nacional una fuente de inspiración para crear propuestas que conectan territorios, recetas y costumbres.

La capital colombiana recibió este reconocimiento de Condé Nast Traveler España que destaca. Foto: Instituto Distrital de Turismo/API.

“Recibimos este reconocimiento con enorme gratitud, porque pone en valor una cocina que se ha construido con el aporte de muchas regiones, tradiciones y personas. Bogotá reúne sabores, productos y saberes de todo el país, y al mismo tiempo ha desarrollado una escena gastronómica propia, con nuevas propuestas que dialogan con esa riqueza”, afirmó Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá.

La capital cuenta con más de 15.000 restaurantes, una oferta que reúne cocinas tradicionales de Colombia y del mundo, propuestas de autor y establecimientos reconocidos internacionalmente, la capital ofrece experiencias gastronómicas para diferentes gustos. A esta diversidad se suman sus plazas de mercado y centros de abastecimiento, donde confluyen productos de todas las regiones del país.

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Con este panorama, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia quieren aprovechar esta distinción para dar mayor visibilidad internacional a los negocios turísticos y abrir oportunidades para productores, campesinos, pescadores, cocineros y artesanos. La apuesta es que el reconocimiento trascienda los restaurantes y contribuya a proyectar el trabajo de quienes mantienen vivas las tradiciones culinarias colombianas.

El ajiaco santafereño es uno de los platos típicos que se disfruta en Bogotá. Foto: Getty Images

Reconocimiento a restaurantes

El reconocimiento internacional a Bogotá coincide con la presencia de dos restaurantes colombianos en la clasificación de The World’s 50 Best Restaurants 2026. Se trata de Celele, de Cartagena, que ocupó el puesto 31, y El Chato, de Bogotá, que se ubicó en la posición 46.

Uno de los resultados destacados fue el ascenso de Celele, que avanzó 17 lugares frente a la edición anterior. La presencia de ambos establecimientos en este listado contribuye a proyectar el talento de los cocineros colombianos y sus propuestas, caracterizadas por el uso de ingredientes locales y el rescate de productos y tradiciones del país.