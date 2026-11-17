Una vez más, un destino colombiano se mete en listados de reconocimiento internacional. En esta oportunidad es es la Carrera 70 en Medellín, conocida como La 70, que fue elegida como la única calle de Colombia en el listado de ’28 más geniales del mundo’, elaborado por la revista de turismo Time Out.

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Según dio a conocer la publicación, cada año un equipo de editores locales y expertos de distintas ciudades comparte sus recomendaciones para identificar las calles que marcan tendencia en sus lugares de origen.

Si bien definir qué hace que una vía esté de moda puede depender de diferentes criterios, en esencia se trata de espacios que actualmente concentran el interés de la gente y se han convertido en puntos de encuentro. Son lugares que reflejan la vida cotidiana de cada ciudad y reúnen propuestas destacadas para comer, tomar algo, bailar, hacer compras o simplemente disfrutar del ambiente.

La selección de este año, que incluye destinos como Londres, Leipzig, Mascate, Sídney, Shanghái y Medellín, evidencia la diversidad de experiencias que ofrecen las ciudades del mundo, como gastronomía, tiendas, vida nocturna, ambiente callejero, comunidad y negocios locales únicos.

La 70 y sus encantos

La revista indica que, aunque se ha convertido en uno de los puntos más frecuentados por los turistas, la Carrera 70, conocida popularmente como La 70, conserva su auténtico carácter colombiano.

Ubicada en el sector de Laureles-Estadio, en la capital antioqueña, esta concurrida vía se distingue por sus numerosos bares y su ambiente festivo. Es uno de los lugares preferidos para reunirse antes de los partidos en el cercano estadio Atanasio Girardot y, durante los fines de semana, sus calles se llenan de música, baile y canciones de salsa, vallenato y reguetón.

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Las tradicionales fondas, las chivas y otros elementos representativos de la cultura nacional hacen parte de su identidad. Aunque con el tiempo han aparecido más tiendas de recuerdos, la esencia local sigue presente. Una muestra de ello son las largas filas que todavía hacen los comensales para disfrutar de la comida típica de Mondongo’s, un restaurante emblemático de la zona.

Time Out indica que, para quienes disfrutan del baile y la música latina, Tíbiri Bar es una parada imperdible. Este concurrido establecimiento subterráneo lleva cerca de 35 años haciendo parte de La 70 y es un lugar ideal para bailar salsa o simplemente disfrutar del ambiente y observar el movimiento de la noche.

Por su parte, la Tienda de la 70 es una alternativa para vivir una noche de fiesta al estilo colombiano. Esta animada cantina ofrece música en vivo, artistas con llamativos disfraces, accesorios para los visitantes y tradicionales tragos de aguardiente.

Las cinco primeras calles del listado son: Song Wat, Bangkok; Golborne Road, Londres; Fernández de Enciso, Buenos Aires; Vaasankatu, Helsinki y la Calle Neil, en Singapur.