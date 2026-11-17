Pasar por migración, esperar el llamado a abordar en el Aeropuerto El Dorado y subir a un avión sin saber dónde aterrizará. Así comienza un viaje que mantiene el destino en secreto hasta el último momento y promete cuatro días de playa, aventura y fiesta en una isla paradisíaca del Caribe.

Se trata de la experiencia Destino Oculto de Wingo, cuya tercera edición se llevó a cabo del 22 al 25 de octubre de este año.

Los viajeros compran un paquete que incluye vuelos, alojamiento, alimentación y actividades, con la particularidad de que solo conocen el destino al aterrizar. En sus dos primeras ediciones, la experiencia los llevó a Punta Cana, en República Dominicana, y a Montego Bay, en Jamaica.

Y quien vive la experiencia puede dar fe de que el secreto se mantiene bajo llave.

El vuelo es una verdadera rumba que involucra a todos los pasajeros. Música y experiencias de las marcas patrocinadoras, mientras los auxiliares mantienen los ánimos arriba con whisky para que la madrugada —que requirió estar en el aeropuerto a las 2:00 de la mañana— quedara en segundo plano.

Fiesta a bordo del avión de Wingo. Foto: SEMANA

El trayecto se extendió por cerca de tres horas, donde la expectativa y hasta apuestas por cuál será el destino son el principal tema de conversación.

Cuando comenzamos el descenso, al ver el agua cristalina propia del Caribe, se supo que se trataba de otro absoluto acierto por parte de Wingo.

Los pasajeros escuchamos atentos el anuncio del piloto, quien reveló que el destino era San Martín, un paraíso de playas de arena blanca y aguas turquesa.

Con la particularidad de que es una isla compartida por Francia y el Reino de los Países Bajos, por lo que se encuentran varias culturas, gastronomías y formas de vivir.

Llegada al aeropuerto de San Martín. Foto: SEMANA

Desde el aeropuerto nos recibió la calidez y la música de los lugareños. Bailes, comida típica y expresiones culturales que muestran de qué se tratarían los próximos cuatro días de aventura.

Isla de San Martín. Foto: SEMANA

El Divi Little Bay Beach Resort, un todo incluido con amplias habitaciones y un cálido servicio, era la base de una programación que comenzaba con un paseo en catamarán al atardecer.

Después de la navegación, el plan continuaba con una fiesta en la playa de Corona Sunsets. Entre una salida y otra, los restaurantes, las piscinas y la playa del hotel ofrecían alternativas para quienes también querían dedicarle tiempo al descanso.

Al día siguiente, el itinerario llevaba a los visitantes hasta Orient Bay, en el lado francés de la isla. La jornada incluía comidas locales, bebidas y experiencias acuáticas, con opciones motorizadas que requerían reserva previa y otras disponibles por orden de llegada.

Al regreso al hotel, todavía quedaban la cena, la música en vivo y tiempo libre para disfrutar de sus instalaciones.

Así es Sint Maarten, el paraíso caribeño con el que Wingo sorprendió a más de 350 viajeros

Uno de los planes más particulares era el esnórquel en Little Bay. Allí, el parque submarino Under SXM reúne más de 300 esculturas que pueden observarse mientras se recorre la bahía bajo el agua.

El hotel también tenía su propia agenda: yoga frente al mar, una fiesta en la piscina principal y un torneo de voleibol en la playa, con tiquetes internacionales como premio. Para quienes habían ganado esa experiencia, se contemplaba además una visita al parque Rainforest Adventures.

Fiesta de cierre Destino Oculto. Foto: SEMANA

La última noche tenía como punto de encuentro Bamboo House, donde estaba programada la fiesta de cierre, con transporte de regreso al hotel.

Antes de salir hacia el aeropuerto al día siguiente, los viajeros aún disponían de unas horas para quedarse en la playa, disfrutar de las piscinas o salir de compras.

“Invitamos a 350 personas a entregar el control”

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial de Wingo. Foto: SEMANA

Jorge Jiménez, vicepresidente comercial de Wingo, explicó a SEMANA que la propuesta se sostiene en la confianza de los viajeros.

“Invitamos a 350 personas a entregar el control. Entregar el control y dejar que la aerolínea tome las decisiones de cuatro días de sus vidas. Y lo que hemos logrado en estas tres ediciones que hemos tenido de Destino Oculto es no defraudar la confianza que esos viajeros han puesto en nosotros”, afirmó.

Jiménez también destacó la apuesta de la compañía por Puerto Plata, en la costa norte de República Dominicana, y mencionó otras opciones para las próximas vacaciones.

“Vamos a Curazao, a Aruba desde cinco ciudades de Colombia, a Panamá, Guatemala también”, señaló. El directivo agregó que la aerolínea busca consolidar su operación en Venezuela, donde identificó una demanda en recuperación.

Para Grisha Heyliger-Marten, ministra de Turismo y viceprimera ministra de Sint Maarten, la llegada de colombianos representa una oportunidad para diversificar el turismo y fortalecer los vínculos entre ambos destinos.

“Estamos trabajando para diversificar nuestra base turística porque, como saben, la mayor parte de nuestro turismo viene de Estados Unidos. Acceder a este nuevo mercado, el de Colombia y Sudamérica, es muy importante para nosotros. Es importante por los turistas que pueden venir a Sint Maarten, pero también porque nuestra gente viaja a Colombia por motivos de salud. Por eso, tener un vuelo directo a Colombia es muy importante para nosotros. Es una relación de doble vía”, sostuvo.

Cuatro días después, felices y satisfechos por lo vivido, regresamos con una certeza: a veces, las mejores escapadas comienzan sin saber a dónde vamos.