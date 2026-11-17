La aerolínea JetSmart inauguró una nueva ruta internacional directa entre Medellín y Buenos Aires, Argentina, con la que busca ampliar la conectividad aérea entre ambos países y fortalecer su operación desde el departamento de Antioquia.
La conexión contará con cinco frecuencias semanales y una oferta de 1.860 sillas. Según la compañía, se trata de su primera ruta directa sin escalas entre Colombia y Argentina, una operación con la que Medellín también busca consolidarse como punto estratégico para los viajeros que se desplazan por Suramérica.
“El inicio de operaciones entre Medellín y Buenos Aires marca un hito fundamental en el plan de expansión internacional de JetSmart en Colombia. Nos entusiasma conectar de manera directa a Antioquia con uno de los destinos más emblemáticos de Suramérica, dinamizando el turismo, el comercio y la integración regional bajo nuestro modelo de tarifas ultrabajas y aviones nuevos”, afirmó Mario García, Country Manager de JetSmart Colombia.
La apertura de esta ruta coincide con el aumento de la demanda de viajes hacia Argentina. De acuerdo con cifras de Despegar, entre enero y octubre de 2026, las búsquedas y compras de viajes desde Medellín hacia Buenos Aires crecieron un 76 % frente al mismo periodo de 2025. Asimismo, la demanda de paquetes turísticos hacia ese país registró un incremento del 89 %.
Por su parte, Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia, señaló: “La conectividad abre nuevas oportunidades para el turismo, pero el verdadero desafío está en transformar esas oportunidades en viajes concretos”.
La operación también amplía la presencia de JetSmart en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, donde concentra más del 20 % del mercado de pasajeros y cuenta con una base de seis aviones. Desde Medellín, la compañía opera 12 destinos, ocho nacionales y cuatro internacionales.
En cuanto a las tarifas, JetSmart anunció precios de lanzamiento desde $895.600, con impuestos y tasas incluidos. La compra estará disponible entre el 1 de diciembre de 2026 y el 20 de junio de 2027.