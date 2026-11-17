La aerolínea JetSmart inauguró una nueva ruta internacional directa entre Medellín y Buenos Aires, Argentina, con la que busca ampliar la conectividad aérea entre ambos países y fortalecer su operación desde el departamento de Antioquia.

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La conexión contará con cinco frecuencias semanales y una oferta de 1.860 sillas. Según la compañía, se trata de su primera ruta directa sin escalas entre Colombia y Argentina, una operación con la que Medellín también busca consolidarse como punto estratégico para los viajeros que se desplazan por Suramérica.

“El inicio de operaciones entre Medellín y Buenos Aires marca un hito fundamental en el plan de expansión internacional de JetSmart en Colombia. Nos entusiasma conectar de manera directa a Antioquia con uno de los destinos más emblemáticos de Suramérica, dinamizando el turismo, el comercio y la integración regional bajo nuestro modelo de tarifas ultrabajas y aviones nuevos”, afirmó Mario García, Country Manager de JetSmart Colombia.

La aerolínea tendrá trayectos desde Medellín hasta Buenos Aires, Argentina. Foto: JetSMART

La apertura de esta ruta coincide con el aumento de la demanda de viajes hacia Argentina. De acuerdo con cifras de Despegar, entre enero y octubre de 2026, las búsquedas y compras de viajes desde Medellín hacia Buenos Aires crecieron un 76 % frente al mismo periodo de 2025. Asimismo, la demanda de paquetes turísticos hacia ese país registró un incremento del 89 %.

Por su parte, Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia, señaló: “La conectividad abre nuevas oportunidades para el turismo, pero el verdadero desafío está en transformar esas oportunidades en viajes concretos”.

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La operación también amplía la presencia de JetSmart en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, donde concentra más del 20 % del mercado de pasajeros y cuenta con una base de seis aviones. Desde Medellín, la compañía opera 12 destinos, ocho nacionales y cuatro internacionales.

JetSmart, aerolinea Foto: Cortesia JetSmart

En cuanto a las tarifas, JetSmart anunció precios de lanzamiento desde $895.600, con impuestos y tasas incluidos. La compra estará disponible entre el 1 de diciembre de 2026 y el 20 de junio de 2027.