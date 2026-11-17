Los viajeros tienen diversidad de opciones para viajar en 2027 y las publicaciones internacionales ya han comenzado a dar a conocer los destinos que llaman la atención no solo por su belleza, sino por la amplia oferta que tienen para los turistas, permitiendo vivir experiencias diferentes y únicas.

En esta línea, la prestigiosa revista especializada en turismo de lujo Condé Nast Traveler dio a conocer su listado de los mejores 27 lugares para pasar días de vacaciones el próximo año, listado en el que incluyó dos destinos imperdibles en el Caribe.

Se trata de Curaçao y la Costa sur de Jamaica. De acuerdo con la publicación, el primero es un destino vibrante y lleno de encantos. En Willemstad, su capital, confluyen las tradiciones caribeñas, europeas y africanas, dando lugar a una mezcla cultural llena de color, música y alegría.

A esto se suman sus emblemáticas construcciones coloniales neerlandesas, pintadas en tonos pastel, que albergan pubs, galerías de arte y cafeterías, donde se escucha la tumba, un género musical que combina ritmos afrocaribeños con sonidos del latin jazz.

Curazao es una de las islas del Caribe destacadas para viajar en 2027. Foto: Getty Images

Además, a finales del presente año, la isla ampliará su oferta turística con la apertura de dos nuevos complejos hoteleros. Uno de ellos será Pyrmont Curaçao, un resort exclusivo para adultos con 305 habitaciones, que estará ubicado frente al mar en Pietermaai, un barrio de ambiente bohemio, reconocido por su arquitectura histórica y su vida nocturna.

Por su parte, en el noroeste de la isla, cerca de algunas de sus playas más atractivas y parques nacionales, abrirá sus puertas TUI Blue Curaçao, un alojamiento que contará con suites sobre el agua, restaurantes de inspiración caribeña y una playa privada en la que se realizarán jornadas diarias de yoga al aire libre.

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Los encantos de la Costa Sur de Jamaica

En el caso Jamaica, Condé Nast Traveler destaca su Costa Sur. Entre sus lugares más atractivos para los viajeros está Treasure Beach, un pequeño pueblo de ambiente bohemio, conocido por sus playas de arena negra y su ritmo de vida tranquilo. Allí también se celebra cada dos años el festival literario internacional Calabash, cuya próxima edición tendrá lugar en mayo de 2027.

Bluefields beach en Jamaica. Foto: Getty Images

La oferta de alojamiento incluye hoteles boutique como Jakes Hotel, un establecimiento familiar fundado por la artista local Sally Henzell, y Bluefields Bay Villas & Suites, que reabrió sus puertas en febrero. También destaca la renovación de Sandals South Coast, que retomará sus actividades este mes.

Para quienes quieran explorar más allá de las playas, la carretera que conecta Negril con Treasure Beach ofrece algunos de los paisajes más llamativos de la isla, indica la revista.

Durante el recorrido es posible visitar las piscinas naturales de YS Falls, probar la gastronomía local en Bamboo Avenue y disfrutar de las aguas de Bluefields Bay. La ruta también puede extenderse hasta Kingston, capital del país y uno de los principales centros de su vida cultural y nocturna.