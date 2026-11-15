Gutiérrez, Cundinamarca, será sede de la primera Copa Mundial de Highline en Colombia

Dos líneas paralelas de 190 metros de longitud, instaladas a 150 metros de altura, serán el escenario del Chuntiva Highline World Cup 2026, que se realizará entre las veredas Cerinza y Río Chiquito, en Gutiérrez, Cundinamarca. El encuentro fue anunciado por sus organizadores como la primera Copa Mundial de Highline en Colombia.

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La competencia tendrá categorías femenina y masculina y contará con una transmisión internacional por YouTube. En las líneas se delimitarán pistas de 50 y 70 metros, en las que los participantes deberán completar los recorridos en el menor tiempo posible, en la modalidad speed highline.

De manera paralela, atletas de élite recorrerán una línea de un kilómetro de longitud, suspendida a más de 400 metros de altura. Esta actividad no hará parte de la competencia oficial.

El alcalde de Gutiérrez, Leonardo Acuña Guasca, señaló que el campeonato busca impulsar el turismo de naturaleza y aventura.

“A partir de este diciembre tendremos el Chuntiva Highline World Cup, que reunirá atletas de todo el mundo en un evento sin precedentes en Latinoamérica. Tendremos tres días de competencia donde se elegirá al mejor”, manifestó.

Andrés Felipe Díaz, organizador del encuentro y director de Slako Colombia, explicó que el proyecto surgió después de conocer las condiciones geográficas de la zona y que se ha desarrollado con la Alcaldía y las comunidades.

“Desde el momento cero, ya que venía en la carretera, vi ese gran cañón, todas esas montañas al fondo y desde ahí ya sabía que se venía algo. Y estos años hemos estado trabajando con la alcaldía en diferentes procesos con las comunidades que vienen precisamente a impulsar acá el turismo en la región”, relató.

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Entre los participantes estará el cundinamarqués Diego Alejandro Molano, quien, según la organización, estableció el 26 de abril de 2026 el récord mundial de highline a ciegas, certificado por la ISA. Recorrió 3.254 metros con los ojos vendados y sin caídas, durante cerca de dos horas y media, sobre una cinta instalada a 300 metros de altura.

También participará el polaco Kuba Morawski, cuyo recorrido de un kilómetro en 12 minutos y 18 segundos, realizado en septiembre de 2026, fue reportado por la prensa de su país como récord mundial masculino de la modalidad.

“El año pasado fue la primera vez que conseguí hacer 100 metros en menos de un minuto. Desde ese punto estoy empujando siempre en la categoría de velocidad”, afirmó.

Además de presenciar las competencias, los visitantes podrán realizar senderismo, practicar rafting y conocer la oferta gastronómica y cultural del municipio. La programación continuará con un festival de highline del 17 al 20 de diciembre.

Gutiérrez está ubicado al suroriente de Bogotá. El recorrido desde la capital toma aproximadamente cuatro horas por la vía al Llano, con desvío hacia Cáqueza y continuación por Fosca. La organización recomienda consultar las indicaciones de acceso al cañón antes del viaje.