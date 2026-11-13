Tren de la Sabana a Zipaquirá: así puede comprar las boletas para viajar en noviembre de 2026

Viajar en tren desde Bogotá hasta Zipaquirá es uno de los planes turísticos que se pueden realizar durante los fines de semana en Cundinamarca. El recorrido permite conocer parte de la Sabana de Bogotá y llegar hasta este municipio, reconocido por atractivos como la Catedral de Sal.

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El Tren Turístico de la Sabana ofrece el servicio en la ruta Bogotá-Zipaquirá-Bogotá todos los sábados, domingos y festivos de Colombia. Es importante tener en cuenta que no opera entre semana y que el recorrido debe comenzar obligatoriamente en Bogotá. Además, no se venden tiquetes para realizar únicamente el trayecto de ida o de regreso.

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Las personas interesadas en realizar este recorrido pueden adquirir sus boletas a través de la plataforma Tu Boleta. Sin embargo, deben tener presente que la venta se habilita aproximadamente 15 días antes de cada fecha de viaje.

Por esta razón, se recomienda consultar periódicamente la disponibilidad para escoger el día deseado y realizar la compra con anticipación.

Las tarifas vigentes por pasajero son las siguientes:

Adultos: $96.000.

$96.000. Niños de 3 a 12 años: $90.000.

$90.000. Adultos mayores de 60 años: $90.000.

$90.000. Bebés menores de 3 años: no pagan, siempre que viajen en brazos y no ocupen un puesto.

Las compras por Tu Boleta tienen costos adicionales: $6.000 por pasajero por concepto de servicio y $8.000 por la localización total de la compra. Las tarifas pueden cambiar sin previo aviso.

También existe un descuento del 10 % para grupos de 15 personas en adelante.

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Horarios y puntos de salida del Tren de la Sabana

El servicio cuenta con dos puntos habilitados para abordar en Bogotá. El primero está ubicado en el costado occidental del centro comercial Gran Estación, frente a la Plazoleta de Los Alfiles, donde el tren sale a las 8:45 a. m.

El segundo punto es la estación de Usaquén, en la avenida carrera 9 # 110-08, diagonal al centro comercial Santa Ana. Allí llega a las 9:05 a. m. y sale nuevamente a las 9:15 a. m.

El itinerario completo es el siguiente:

8:45 a. m.: salida desde Gran Estación.

salida desde Gran Estación. 9:05 a. m.: llegada a la estación de Usaquén.

llegada a la estación de Usaquén. 9:15 a. m.: salida desde Usaquén.

10:45 a. m.: llegada a Zipaquirá.

llegada a Zipaquirá. 3:15 p. m.: salida de regreso desde Zipaquirá.

salida de regreso desde Zipaquirá. 4:45 p. m.: llegada a Usaquén.

llegada a Usaquén. 4:50 p. m.: salida desde Usaquén.

salida desde Usaquén. 5:15 p. m.: llegada a Gran Estación.

En Zipaquirá, los visitantes cuentan con cuatro horas y media para recorrer el municipio y conocer sus atractivos turísticos. La recomendación es estar en la estación a las 3:00 p. m. para evitar perder el tren de regreso.

En total, la actividad tiene una duración aproximada de ocho horas y media. Es importante recordar que el servicio ya no sale desde la antigua estación de La Sabana, una medida que se mantiene de manera permanente.