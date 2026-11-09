Tren de Navidad: ya se pueden comprar las boletas en preventa; este es el valor

La temporada de Navidad tendrá una nueva alternativa para quienes buscan planes diferentes en Bogotá y sus alrededores. Se trata del Tren de la Navidad, una experiencia que permitirá realizar un recorrido nocturno con iluminación especial, actividades para toda la familia y una parada en la que los pasajeros podrán compartir con personajes tradicionales de esta época del año.

Estos son los mejores lugares del mundo para vivir la magia de la Navidad en 2026: uno está en Latinoamérica

La operación está programada entre el 27 de noviembre de 2026 y el 10 de enero de 2027. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el servicio no estará disponible los días 24 y 31 de diciembre de 2026, ni el primero de enero de 2027.

¿Cuánto cuestan las boletas del Tren de Navidad?

El precio establecido para esta temporada es de 78.000 pesos por persona. Los bebés menores de tres años que viajen en brazos y no ocupen un asiento no deben pagar tiquete.

La preventa se realiza presencialmente en la estación de Usaquén, ubicada en la avenida carrera 9 # 110-08, en Bogotá.

La atención es de lunes a viernes, entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, en jornada continua.

¿Cómo será el recorrido?

El viaje comenzará en el costado occidental del centro comercial Gran Estación, desde donde el tren partirá a las 6:45 de la tarde. El primer punto de parada será la estación de Usaquén, con llegada prevista para las 7:15 p. m.

La ciudad alemana que tiene uno de los mercados navideños más conocidos de Europa

En este lugar, los pasajeros tendrán una hora para disfrutar de música, tomarse fotografías junto a la locomotora iluminada y encontrarse con Papá Noel y sus duendes. La salida hacia el siguiente destino está programada para las 8:00 p. m.

Posteriormente, el tren llegará a la estación La Caro, en Chía, a las 8:50 p. m. Allí se realizará un espectáculo de juegos pirotécnicos. La salida de regreso será a las 9:20 p. m.

El recorrido contempla una nueva parada en Usaquén y finalizará en Gran Estación, con llegada estimada a las 10:45 de la noche.

¿Qué servicios ofrece el tren?

Los coches cuentan con sillas amplias y reclinables.

Baños ubicados en los vagones intermedios.

Tiquetes numerados.

Además, los pasajeros pueden iniciar el recorrido tanto en Gran Estación como en la estación de Usaquén.