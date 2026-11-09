El pueblo de Boyacá que se convirtió en referente de la Navidad por su tradicional alumbrado que atre a miles de visitantes

Con la llegada de diciembre, diferentes municipios del país alistan sus calles y espacios públicos para recibir la Navidad con lindos alumbrados y decoraciones que atraen las miradas de residentes y turistas. Uno de ellos es Corrales, en Boyacá, que tiene gran fama por su iluminación decembrina.

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Este destino ha fortalecido su atractivo turístico gracias a la tradicional iluminación navideña. Visitarlo en esta época permite disfrutar de un recorrido lleno de luces, admirar sus construcciones tradicionales y conocer la calidez de sus habitantes, en medio del ambiente tranquilo que lo caracteriza.

Durante la temporada navideña, las fachadas de las viviendas se convierten en parte del espectáculo, gracias a los adornos y figuras luminosas que instalan sus propietarios. A esto se suma la decoración de su iglesia principal, cuya arquitectura y sus dos torres de piedra labrada adquieren un aspecto especial que llama la atención de propios y foráneos.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), Corrales es conocido como el ‘Municipio luz de Colombia’, una distinción que precisamente se relacionada con el reconocimiento que ha alcanzado su alumbrado navideño en el departamento.

Corrales encanta con su arquitectura colonial. Foto: Cortesía - Situr/API

La tradición del alumbrado navideño que le ha dado reconocimiento nacional a Corrales comenzó a tomar fuerza en 2001, cuando la comunidad y la administración municipal unieron esfuerzos para decorar diferentes espacios de la población.

Con el paso del tiempo, las luces y figuras se extendieron por las fachadas de las viviendas, el parque principal, las calles y los árboles, convirtiendo el casco urbano en un atractivo turístico durante diciembre.

La participación de sus habitantes ha sido fundamental para mantener viva esta celebración, que reúne creatividad, trabajo colectivo e identidad local. El alumbrado le da un toque muy especial a su arquitectura colonial, uno de los encantos que más llama la atención de los viajeros.

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Durante las festividades de fin de año se realizan actividades culturales y encuentros para la comunidad y los visitantes. La programación puede incluir conciertos, presentaciones musicales y muestras de expresiones artísticas tradicionales, que complementan la experiencia turística.

Así mismo, Corrales cuenta con una propuesta gastronómica en la que sobresalen las famosas génovas, uno de los productos más representativos de su cocina, junto con otras preparaciones tradicionales de la región.

El alumbrado de Corrales en Navidad es considerado uno de los más lindos de la región. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

¿Qué se puede hacer en Corrales?

Además de admirar su iluminación decembrina, el municipio ofrece otros planes para quienes desean aprovechar su estadía y conocer sus atractivos. Los viajeros pueden realizar las caminatas por senderos naturales, una alternativa para explorar los paisajes rurales, respirar aire puro y contemplar las panorámicas que ofrece este territorio boyacense.

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Otra experiencia para vivir en este pueblo boyacense es acercarse a los productos artesanales de la zona, conocer los trabajos elaborados por sus habitantes y adquirir recuerdos de la visita. Los tejidos y las piezas elaboradas con lana son algunas de las expresiones de la tradición artesanal que se pueden explorar en la región.

Un recorrido por el casco urbano permite apreciar la arquitectura de sus construcciones y visitar la iglesia principal, uno de los referentes del municipio, que en la temporada navideña cobra mayor belleza gracias a la iluminación que crea una de las imágenes más representativas del pueblo.