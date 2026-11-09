El Tolima ofrece múltiples alternativas para los viajeros, con atractivos que van desde museos, parques y sitios históricos hasta paisajes naturales, ríos y cascadas. Una de esas múltiples opciones para visitar es Icononzo, un municipio ubicado a dos horas de Ibagué, donde es posible hacer diversidad de planes.

El rincón del Tolima donde la bandeja paisa es protagonista: es ideal para el ecoturismo

Ubicado en el oriente del departamento, es un destino que destaca por sus paisajes montañosos, riqueza cultural y atractivos naturales. Según la Gobernación del Tolima, su nombre tiene origen en la expresión indígena ‘Icononzue’, que significa “susurro de aguas profundas”.

Además, por las amplias panorámicas que ofrece de la región, es conocido como el balcón del oriente del Tolima. Su ubicación, en la subregión del Sumapaz, lo convierte en un lugar que reúne naturaleza, gastronomía y tradiciones.

Muchas de las preparaciones de este municipio tienen su base en los derivados del cerdo. Por ellos los chorizos, las rellenas y las costillas hacen parte de los platos típicos de este lugar, además de la longaniza, la chanfaina y otros productos típicos de la región como el sancocho y el tamal.

La carne de cerdo y sus derivados es uno de los platos títpicos en Icononzo, Tolima. Foto: Getty Images

Otros encantos

Aparte de degustar su rica gastronomía, quienes llegan a esta población encuentran diferentes alternativas para disfrutar de actividades al aire libre, recorrer senderos, contemplar escenarios naturales y acercarse a las costumbres de sus habitantes.

Entre sus lugares de interés se encuentra el Museo Henry Castillo, un espacio para conocer parte de la memoria local y acercarse a la historia de esta población.

En el casco urbano también está la Iglesia San Vicente de Paúl, cuya construcción comenzó con la colocación de su primera piedra en agosto de 1904. Muy cerca se encuentra el parque principal, un espacio rodeado de árboles que invita a descansar, disfrutar del ambiente tranquilo y conocer el lugar donde se desarrollan buena parte de las actividades comunitarias.

El municipio del Tolima que enamora por su arquitectura colonial y riqueza natural

Las calles también llaman la atención por sus murales, obras que aportan color al paisaje urbano y representan aspectos de la identidad y la cultura de Icononzo.

Atractivos naturales

En el área rural, los amantes de la naturaleza encuentran el Alto de la Cruz, un mirador desde el que se aprecian distintos municipios y paisajes de la región. Por ejemplo, es posible observar Melgar, sectores de Girardot, Carmen de Apicalá, Ibagué y Cunday. En días despejados, la panorámica puede extenderse hasta el Parque Nacional Natural Los Nevados, desde donde se alcanzan a distinguir sus tres cumbres nevadas.

Icononzo, cuanta con varios atractivos naturales para los amantes de las actividades al aire libre. Foto: Captura de pantalla YouTube / Gobierno Digital Icononzo

Otro atractivo es El Salto, conocido también como la cascada de los enamorados, una caída de agua ubicada en medio de la reserva forestal que lleva el mismo nombre. Su entorno natural lo convierte en un lugar atractivo para quienes buscan tranquilidad y contacto con el paisaje.

A este recorrido se suma Juan Lopitoz, un conjunto de pequeñas cascadas que se forman por el descenso del río Juan López. La abundante vegetación que rodea este escenario ofrece condiciones para realizar caminatas ecológicas, tomar fotografías y practicar actividades como el rappel.