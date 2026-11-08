Esta es la capital mundial de las fresas: miles de turistas llegan para probar sus famosos postres

En México existe una ciudad que se ha ganado un reconocimiento particular por su relación con una de las frutas más populares del mundo. Se trata de Irapuato, en el estado de Guanajuato, conocida como la Capital Mundial de la Fresa por su tradición en el cultivo y la comercialización de este producto.

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La actividad agrícola ha tenido un papel importante en el desarrollo de esta localidad, pues durante décadas, la producción de fresas ha formado parte de su identidad económica y cultural, hasta convertirse en uno de los elementos que la distinguen de otros destinos mexicanos.

Sin embargo, el interés por esta fruta no se limita a los campos de cultivo. En Irapuato también es posible encontrar diferentes preparaciones gastronómicas que tienen a la fresa como ingrediente principal. Desde presentaciones frescas hasta postres y productos elaborados, la fruta está presente en distintas propuestas que hacen parte de la oferta local.

Hay una ciudad connsiderada como la capital mundial de la fresa. Foto: Getty Images

Entre las opciones que suelen llamar la atención de los visitantes están las fresas con crema, una preparación popular en México que combina la fruta con una mezcla cremosa y, en algunas versiones, otros ingredientes dulces. También se pueden encontrar fresas cubiertas de chocolate, conservas, mermeladas y otras alternativas para quienes buscan probar diferentes sabores.

La presencia de estos productos ha contribuido a que la fresa sea mucho más que un cultivo para los habitantes de Irapuato. También representa un motivo de interés para quienes recorren la ciudad y desean conocer una parte de su tradición gastronómica.

Irapuato, en el estado mexicano de Guanajuato, es conocida como la Capital Mundial de la Fresa por su tradición en el cultivo y la comercialización de esta fruta. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

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Otro de los eventos relacionados con la identidad de la localidad es la Feria de las Fresas, una celebración que forma parte de su calendario de actividades. Este encuentro reúne diferentes propuestas culturales, recreativas y comerciales, y permite destacar algunos de los productos representativos de la región.

Para los viajeros interesados en conocer el destino, Irapuato ofrece una oportunidad de acercarse a la cultura agrícola de Guanajuato y descubrir cómo un producto puede convertirse en parte de la identidad de una ciudad.