El hotel de Cristiano Ronaldo en Lisboa: cuánto cuesta hospedarse y dónde está ubicado

Pestana CR7 Lisboa, el hotel del astro portugués Cristiano Ronaldo, está ubicado en el centro histórico de Lisboa, cerca de algunos de los principales atractivos turísticos de la capital de Portugal, y cuenta con diferentes categorías de habitaciones para dos personas.

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Pestana CR7 Lisboa ofrece distintas opciones de alojamiento. Las tarifas publicadas para sus habitaciones comienzan en 364.877 pesos colombianos por noche para dos adultos, aunque el valor cambia según la categoría elegida y las fechas del viaje.

De acuerdo con los precios consultados, estos son algunos de los costos de las habitaciones:

Habitación CR7: desde 364.877 pesos por noche.

desde 364.877 pesos por noche. Habitación CR7 Superior: desde 375.715 pesos por noche.

desde 375.715 pesos por noche. CR7 Canto Superior: desde 440.743 pesos por noche.

En los tres casos, los valores corresponden a una ocupación de dos adultos.

Hotel Pestana CR7 en Lisboa, Portugal. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

Estas cifras sirven como referencia para quienes planean visitar Lisboa, pero no representan un precio fijo durante todo el año. Las tarifas pueden variar según la temporada, la anticipación con la que se haga la reserva, la disponibilidad y las condiciones de cada estancia.

Por eso, antes de comprar tiquetes o definir el presupuesto, conviene revisar el precio para los días exactos del viaje y confirmar si hay cargos adicionales o impuestos que se liquiden aparte.

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El hotel está situado en la Baixa Pombalina, una de las zonas históricas y céntricas de Lisboa. Su ubicación es uno de sus principales atractivos: se encuentra a menos de un minuto a pie de la Praça do Comércio. También está a unos cuatro minutos caminando de la Praça do Rossio y a seis minutos de Chiado, un sector conocido por sus comercios, cafés y espacios culturales.

El Pestana CR7 Lisboa funciona en un edificio histórico que fue renovado para recibir huéspedes. Según la descripción del hotel, su propuesta combina elementos de la identidad local con referencias al deporte y servicios digitales. Las habitaciones tienen un diseño contemporáneo y el alojamiento está orientado a quienes buscan permanecer cerca de varios puntos de interés sin depender constantemente del transporte.