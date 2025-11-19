Gustavo Petro confirmó que sí estuvo en un burdel en Portugal: “Algún día contaré”; la revelación la hizo en X

En medio de la ola de comentarios que se desataron en las redes sociales por un gasto en particular que quedó en evidencia en los informes que reveló la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del presidente Gustavo Petro, este decidió pronunciarse.

Lo hizo a través de su cuenta personal de X, en la que confirmó que sí estuvo en el Ménage Strip Club de Lisboa, en Portugal, y cuyo gasto estaba en los documentos que se conocieron de la UIAF.

“Bueno, algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio, pero por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente”, expresó.

Y agregó: “¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país o he sido calumniado?”.

Entre tanto, el mandatario ha publicado varios mensajes en su cuenta de X, en los cuales ha realizado una férrea defensa a sus gastos de los últimos años.

“La gran pregunta es: ¿si ustedes pueden demostrar que mis gastos superan mi sueldo y mis ingresos por regalías de mi libro?” (sic), dijo.

Y agregó: “Al presidente de su país lo acusan de ser jefe del narcotráfico, según el presidente de los EE. UU., y, tras ello, lo vincula en la lista Ofac, ¿ven ustedes en mis cuentas que se demuestre lo que dice el presidente Donald Trump?”.

“¿No les parece grave que mis cuentas bancarias y sus transacciones desmientan la calificación del presidente Trump sobre un presidente elegido democráticamente por los colombianos? ¿Es posible un jefe del narcotráfico colombiano pagando su casa durante ya 14 años al banco y que no aparezcan otras propiedades? ¿No le parece raro que solo gaste lo que se gana en su sueldo? ¿No les parece que mis transacciones durante años y en todas mis cuentas no demuestren ni corrupción ni narcotráfico?”, recalcó el jefe de Estado.