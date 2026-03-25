POLÍTICA

Tormenta en el petrismo: bancada de mujeres del Pacto Histórico pide salida de Hollman Morris de RTVC: “Hay que fijar una posición de coherencia”

Hablan de “acoso laboral y sexual” y piden que Morris sea apartado del cargo mientras avanza la investigación.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 3:40 p. m.
De izquierda a derecha, Hollman Morris, gerente de RTVC, y el presidente, Gustavo Petro.
De izquierda a derecha, Hollman Morris, gerente de RTVC, y el presidente, Gustavo Petro. Foto: -Andrea Puentes - Presidencia

La bancada de mujeres del Pacto Histórico expidió un comunicado de prensa y lo hizo público en la plenaria de la Cámara de Representantes, en el que le pide al presidente Gustavo Petro la renuncia de Hollman Morris, gerente de RTVC.

La parlamentaria por Bogotá María Fernanda Carrascal, una de las principales y más visibles defensoras del gobierno Petro, leyó el comunicado ante sus compañeros. La acompañó María del Mar Pizarro, hija de Carlos Pizarro y hermana de la senadora María José Pizarro.

“En el marco de las recientes denuncias y del debate público sobre las violencias basadas en género en los espacios de poder, en las instituciones, en los medios de comunicación y, en general, en el mundo del trabajo, público y privado, las mujeres del Pacto Histórico consideramos necesario fijar una posición clara, responsable y coherente frente a los hechos que hoy generan preocupación en la opinión pública”, se lee en el comunicado.

RTVC RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA, HOLLMAN MORRIS
El gerente de RTVC, Hollman Morris. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

La asimetría de poder sigue vigente, afirmaron las congresistas del Pacto Histórico.

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“Solicitamos de manera inmediata que a los presuntos victimarios se les retire de su cargo, mientras avanzan los procesos correspondientes, como medida de transparencia y garantía de no repetición, así como el respeto al debido proceso de ambas partes”, estimaron.

Dijeron que este llamado responde a la necesidad urgente de garantizar espacios seguros, libres de violencias basadas en género, tanto en el ámbito institucional como en el político. Al mismo tiempo, “es fundamental actuar con rigor”.

La Representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, pertenece a la Comisión Séptima.
La Representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“En RTVC existen denuncias de acoso laboral que deben investigarse con todas las garantías. Sin embargo, los señalamientos por acoso sexual frente a Hollman Morris corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo. Y no pueden trasladarse ni diluirse en la institucionalidad”, coincidieron.

María del Mar Pizarro, representante a la Cámara.
María del Mar Pizarro, representante a la Cámara. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Celebraron la decisión de la Fiscalía “de reasignar el caso con enfoque de género como un paso importante hacia procesos más justos y sensibles a las violencias históricamente ejercidas contra las mujeres e instamos a que, en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo”.

Manifestaron que “diferenciar las violencias no es un tecnicismo, es una responsabilidad política y ética. El acoso sexual laboral, reconocido en la Ley 2365 de 2024, implica conductas de naturaleza sexual no consentidas que vulneran la dignidad y la autonomía de las mujeres. Por su parte, el acoso laboral, regulado por la Ley 1010 de 2026, comprende prácticas como el maltrato, la persecución, la inequidad, el entorpecimiento, desprotección o la discriminación que afectan las condiciones de trabajo”.

Al final expresaron la solidaridad con las periodistas y las mujeres que han denunciado situaciones de acoso y violencia. “Estos hechos no son aislados: responden a estructuras de poder patriarcales que siguen operando con impunidad”.

Y es que la Fiscalía informó a través de un comunicado de prensa este martes, 23 de marzo, que trasladó de despacho judicial una investigación penal contra Hollman Morris por presunto acoso laboral y sexual.